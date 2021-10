Uważajcie na fałszywe maile od rzekomych administratorów portalu podatkowego Ministerstwa Finansów! To poczta elektroniczna od oszustów i próba zainfekowania komputera szkodliwym oprogramowaniem.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Depositphotos

Zaniepokoić powinny nas wszelkie informacje dotyczące rzekomej dezaktywacji konta e-mail. "Jeśli wiesz, że nie złożyłeś tego wniosku anuluj teraz tutaj. Jeśli nie, twój e-mail będzie zablokowany w ciągu 48 godzin".

Oczywiście nie należy niczego anulować ani tym bardziej wchodzić na wskazany w mailu link. Otwarcie go czy wysłanie odpowiedzi do nadawcy to zagrożenie, które może na przykład spowodować zainfekowanie komputera szkodliwym oprogramowaniem.

Tutaj w całości przykładowa informacja wysyłana przez oszustów:

"Zauważamy, że ostatnio przez pomyłkę zażądałeś dezaktywacji konta e-mail, jeśli wiesz, że nie złożyłeś tego wniosku, anuluj teraz tutaj: (Kliknij tutaj, aby anulować). Jeśli nie, twój e-mail zostanie zablokowany w ciągu 48 godzin".

W przypadku otrzymania podejrzanego maila MF prosi o niezwłoczny kontakt na adres incydent@mf.gov.pl.