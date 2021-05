Wielkopolska policja ostrzega przed fałszywą informacją publikowaną w mediach społecznościowych, dotyczącą licznych przypadków śmierci po podaniu szczepionki przeciw Covid-19. To kolejny sposób oszustów na wyłudzanie danych i pieniędzy.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Iwona Liszczyńska z biura prasowego wielkopolskiej policji poinformowała, że w ostatnim czasie na Facebooku pojawiła się nieprawdziwa informacja o kilkunastu osobach, które jednocześnie zmarły po podaniu szczepionki.

Post odsyła do artykułu, który ma zawierać nagranie filmowe i opis całej sytuacji. Po kliknięciu w link pojawia się prośba o podanie i uwierzytelnienie swoich danych personalnych. Kierowani ciekawością internauci zapominają o zasadach bezpieczeństwa i przekazują takie informacje, nie wiedząc, że całe przedsięwzięcie to fortel oszustów - podała Liszczyńska.

Przestępcy, mając takie dane, przejmują naszą internetową tożsamość, którą mogą w dowolny sposób wykorzystać. Między innymi po to, aby się wzbogacić np. wyłudzając numer blik od naszych znajomych - dodała.

Co pewien czas w serwisach społecznościowych pojawiają się fałszywe sensacyjne informacje dotyczące tematów, którymi ludzie szczególnie się interesują. Są to posty użytkowników wskazanych z imienia i nazwiska, które odsyłają do portali o wzbudzających zaufanie nazwach.

W przeszłości takie fake newsy dotyczyły np. porwanych dzieci czy zwierząt, nad którymi znęcali się właściciele. Tytuły artykułów często wskazują, że informacja zawiera nagranie video, pokazujące przebieg całego zdarzenia - powiedziała Liszczyńska.

Policja przypomina, by klikając w posty odsyłające do sensacyjnych informacji, nigdy nie przekazywać swoich danych personalnych.

"Każdy, kto prosi cię o to, jest potencjalnym oszustem. Chce podszyć się pod ciebie i na tym się wzbogacić! Korzystaj z wiarygodnych, znanych i sprawdzonych przez siebie źródeł informacji!" - zaapelowała policja.