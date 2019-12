Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed oblodzeniem. Alert dotyczy woj. warmińsko-mazurskiego i północnych powiatów woj. podlaskiego.

Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Według prognoz IMGW temperatura przy gruncie na Warmii i Mazurach oraz północy woj. podlaskiego zaczęła spadać poniżej 0 st. C i w ciągu najbliższych godzin spadnie do -3 stopni Celsjusza. Miejscami może to powodować oblodzenie mokrych nawierzchni dróg i chodników.

IMGW zaleca w związku z tym ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.

W środę w całym kraju będzie pochmurno, z lokalnymi przejaśnieniami. Deszczu można spodziewać się tylko w Zachodniopomorskiem. Najcieplej na Dolnym Śląsku - we Wrocławiu termometry pokażą 4 stopnie Celsjusza. Najchłodniej na Mazowszu - tam temperatura będzie równa 0 stopni Celsjusza.