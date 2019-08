Przed burzami z gradem ostrzega mieszkańców Śląska, Podkarpacia, Małopolski i Ziemi Świętokrzyskiej Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa przypomina, że w czasie burzy należy unikać przebywania pod drzewami i na otwartej przestrzeni, a najlepiej - jeśli to tylko możliwe - jest zostać w domu.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

IMGW wydał ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami z gradem dla czterech województw: podkarpackiego, małopolskiego, świętokrzyskiego bez północnej części i dla południowej części województwa śląskiego. W drugiej części dnia synoptycy przewidują tam burze z opadami deszczu i porywami wiatru osiągającymi do 90 km/h.





Jak przypomina Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, w czasie burzy najlepiej zostać w domu. Jeśli to niemożliwe, należy unikać przebywania pod drzewami i na otwartej przestrzeni. Jeśli jesteśmy akurat w podróży, powinniśmy pozostać w samochodzie, który - jak wyjaśnia RCB - stanowi dobrą ochronę przed uderzeniem pioruna. Z kolei jeżeli przebywamy w grupie na otwartej przestrzeni, powinniśmy rozproszyć się na odległość kilkudziesięciu metrów - chodzi o to, by w razie uderzenia pioruna część grupy mogła udzielić pomocy osobom porażonym.

RCB przestrzega również, że towarzyszący burzom silny wiatr może uszkodzić linie energetyczne, dlatego należy przygotować się na przerwy w dostawach prądu. Z kolei ze względu na intensywne opady deszczu lokalnie mogą pojawić się podtopienia.