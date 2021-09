Autostrada A4 na węźle Kraków Tyniec została zwężona do jednego pasa w każdym kierunku. Przez weekend trwać będą tam prace przygotowawcze do wielkiego remontu, który rozpocznie się w poniedziałek i potrwa ponad miesiąc.

Obwodnica Krakowa / Art Service 2 / PAP

Drogowcy będą wymieniać tam dylatacje - czyli łączenia jezdni na wiadukcie. Przez ten czas ruch odbywać się będzie dwoma pasami ruchu, ale będą one zwężone, tak by drogowcy mogli pracować na całej szerokości tej trasy. Kierowców czekają więc przez ten czas kolejne zmiany organizacji ruchu.

Ograniczona będzie także prędkość w tym miejscu do 80 kilometrów na godzinę. Wymiana jest konieczna ze względu na stan łączników - mówi Iwona Mikrut - Piechota z krakowskiego oddziału GDDKiA. Mamy ogromny ruch na autostradzie, który przyrasta z roku na rok. Według najnowszych pomiarów, na obwodnicy Krakowa wynosi on już średnio 80 tysięcy pojazdów na dobę, a to powoduje zużywanie się instalacji - podkreśliła.

Rejon, w którym drogowcy będą pracować / GDDKiA





Na jakie zmiany trzeba uważać ?

W nocy z piątku na sobotę (17.09. na 18.09.), liniami żółtymi wyznaczono tymczasowe pasy ruchu na obydwu jezdniach . W trakcie tych prac ruch odbywał się będzie po jednym pasie, na każdej jezdni. Przewidywany czas utrudnienia do godz. 6.00.





(17.09. na 18.09.), wyznaczono . W trakcie tych prac ruch odbywał się będzie po jednym pasie, na każdej jezdni. Przewidywany czas utrudnienia do W nocy z soboty na niedzielę (18.09. na 19.09.) od godz. 20.00 do 6.00 ustawiane będą betonowe wygrodzenia oddzielające tymczasowe pasy ruchu na jezdni północnej (relacja Katowice - Kraków) i zamknięty zostanie pas zjazdowy na węzeł. W trakcie remontu zjazd będzie się odbywał z lewego pasa.





(18.09. na 19.09.) od godz. ustawiane będą betonowe wygrodzenia oddzielające tymczasowe pasy ruchu na jezdni północnej (relacja Katowice - Kraków) i zamknięty zostanie pas zjazdowy na węzeł. W trakcie remontu zjazd będzie się odbywał z lewego pasa. Od godz.7.00. w poniedziałek (20.09.2021) rozpoczną się prace związane z wymianą dylatacji na prawej jezdni obiektu, na węźle Tynieckim w kierunku Tarnowa (km 409+050). Ruch w obydwu kierunkach (Tarnów - Katowice i Katowice - Tarnów), odbywał się będzie na dwóch pasach, ale z ograniczeniami prędkości.



/ GDDKiA /

Prace będą prowadzone etapowo:

I etap: na jezdni północnej będą wyznaczone 2 pasy ruchu w kierunku Katowic (ograniczenie prędkości do 80 km/h) oraz 1 pas w kierunku Rzeszowa (do 60 km/h). Na jezdni południowej ruch będzie się odbywać lewym pasem (do 60km/h). Czas trwania etapu ok. 9 dni.





na jezdni północnej będą wyznaczone 2 pasy ruchu w kierunku Katowic (ograniczenie prędkości do 80 km/h) oraz 1 pas w kierunku Rzeszowa (do 60 km/h). Na jezdni południowej ruch będzie się odbywać lewym pasem (do 60km/h). Czas trwania etapu ok. 9 dni. II etap: na jezdni północnej będą wyznaczone 2 pasy ruchu w kierunku Katowic oraz 1 pas w kierunku Rzeszowa. Na jezdni południowej ruch będzie się odbywać pasem zjazdowym. Czas trwania etapu wyniesie ok. 9 dni.

Bezpośrednio po zakończeniu wymiany dylatacji na jezdni południowej/prawej (Katowice-Rzeszów) rozpocznie się wymiana dylatacji na jezdni północnej (w km 408+980), gdzie prace będą prowadzone w analogiczny sposób.