W sobotę o godzinie 8 mieszkańcy Krzyszkowic zapowiadają blokadę przebiegającej przez ich miejscowość drogi krajowej nr 7, czyli popularnej zakopianki. Jeżeli dojdzie do utrudnień, policja będzie kierowała samochody na objazdy.

Na zdj. wzmożony ruch na zakopiance / Grzegorz Momot / PAP

Od godziny 8 do 11 protestujący będą przechodzili po przejściu dla pieszych przecinającym zakopiankę. Chcemy tym sposobem zwrócić uwagę kierowców, lokalnego samorządu, władz wojewódzkich i zarządcy drogi na niebezpieczny problem, z którym walczymy każdego dnia - zaznaczyli.

Według nich Krzyszkowice to jedna z niewielu miejscowości na dwupasmowym odcinku zakopianki między Krakowem i Myślenicami, gdzie przechodzi się przez przejście dla pieszych pozbawione sygnalizacji świetlnej. Pędzące samochody stwarzają w tym miejscu dla pieszych duże zagrożenie (...). W sąsiednim Głogoczowie i Jaworniku wybudowano aż cztery kładki dla pieszych, a my nadal nie możemy doczekać się na rozwiązanie naszego problemu - napisali inicjatorzy protestu w zaproszeniu na wydarzenie.



Rzeczniczka krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Iwona Mikrut zaznaczyła, że blokada zorganizowana przez część mieszkańców ma się odbyć, chociaż zarządca dróg poinformował ich, na jakim etapie jest przebudowa skrzyżowania w Krzyszkowicach na bezkolizyjne, i przedstawił kolejne działania.



Zgodnie ze wstępną koncepcją w Krzyszkowicach na powstać bezkolizyjny węzeł w miejscu skrzyżowania zakopianki z drogą powiatową. Wykonano analizę techniczną dla tej inwestycji i przygotowano program inwestycyjny. W tym roku są planowane badania geologiczne i analiza inwestycji pod względem środowiskowym. Budowa jest przewidywana na lata 2022-2023.



Rada powiatu myślenickiego podjęła uchwałę o przeznaczeniu 2 mln zł na budowę węzła w Krzyszkowicach. Także burmistrz Myślenic zapewnił o przeznaczeniu 500 tys. zł z budżetu gminy na przygotowanie tej inwestycji.



Przedstawicielka GDDKiA zapowiedziała, że jeżeli w sobotę dojdzie do blokady i zaczną powstawać zatory, policja będzie kierowała podróżnych na objazd.



Dla jadących od Krakowa objazd rozpocznie się w Głogoczowie, gdzie na węźle policjanci skierują ruch na dk 52, w Biertowicach nastąpi zjazd na drogę wojewódzką nr 956 i po minięciu miejscowości Rudnik nastąpi w Jaworniku ponowne włączenie się do dk 7. Ruchem będzie kierowała policja.



W sobotę jest przewidywany bardzo duży ruch na zakopiance, ponieważ zaczynają się ferie w kolejnych pięciu województwach: kujawsko-pomorskim, lubuskim, małopolskim, świętokrzyskim i wielkopolskim i wiele osób przyjedzie na wypoczynek w Tatry. W ten weekend odbędą się także zawody Pucharu Świata w skokach narciarskich w Zakopanem.