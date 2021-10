Do Szpitala Południowego w Warszawie ma zostać dziś dostarczony trzytonowy zbiornik tlenu z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych oraz dodatkowo 100 butli z tlenem - poinformował Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Wczoraj w placówce doszło do awarii instalacji rozprowadzającej tlen. Strażacy dostarczyli tam niemal 300 butli z tlenem.

Awaryjny transport butli z tlenem medycznym przed siedzibą Szpitala Południowego w Warszawie / Paweł Supernak / PAP

W Szpitalu Południowym - według danych Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - przebywa 194 pacjentów na łóżkach zwykłych oraz 42 na respiratorowych.

Jak informuje dziennikarka RMF FM Magdalena Grajnert, noc minęła spokojnie. Strażacy zapewniają, że tlenu nie zabraknie.

Na Mazowszu są cztery banki tlenu prowadzone przez wojewodę: w Warszawie, Radomiu, Płocku i Ostrołęce. W związku z tym zabezpieczenie w tlen mazowieckich szpitali nie jest w żaden sposób zagrożone. Strażacy pracują w bankach 24 godziny na dobę. Są w stanie szybko dostarczyć butle do każdego szpitala, który zgłosi sytuację kryzysową, jeśli chodzi o zapas tlenu.

Wczoraj w placówce doszło do awarii instalacji rozprowadzającej tlen / Paweł Supernak / PAP

Plan na dziś to prace, które mają zmodyfikować instalację tlenową. Zanim to nastąpi, szpital obecną instalację musi odciążyć, wiec dziś do domów trafią ci pacjenci, których stan zdrowia będzie na to pozwalał. Nowi natomiast nie będą przyjmowani.

Usterka instalacji tlenowej

Jak przekazał rzecznik mazowieckiej Państwowej Straży Pożarnej, informację o usterce technicznej instalacji tlenowej w Szpitalu Południowym strażacy otrzymali wczoraj po godzinie 17. Instalacja działa, ale prewencyjnie są dostarczane z czterech tzw. "banków tlenu" działających w PSP butle z tlenem medycznym - mówił wczoraj bryg. Karol Kierzkowski.

Wskazał, że chodzi 300 butli 40-litrowych. W razie braku tlenu wystarczy to na zasilenie instalacji na 24 godziny - zaznaczył.

Przypomniał, że butle te stanowią zapas tlenu medycznego na potrzeby szpitali do wykorzystania w walce z wirusem SARS-CoV-2.

Awaria była na tyle poważna, że w pewnym momencie nie była wykluczona nawet ewakuacja pacjentów. Był plan przewożenia chorych do szpitala MSWiA.

Jak ustalił wczoraj reporter RMF FM Mariusz Piekarski, awarii uległ reduktor w przeciążonej instalacji tlenowej - gaz zamarzał, zanim docierał do pacjentów.