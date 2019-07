Policja ustaliła osoby odpowiedzialne za projekcję filmu pornograficznego na ekranie Centrum Informacji Turystycznej w centrum Nowego Sącza (Małopolskie). To dwaj 28-latkowie z powiatów nowosądeckiego i limanowskiego.

Udało sie ustalić sprawców wyświetlenia filmu pornograficznego w Nowym Sączu / Jacek Skóra / RMF FM

Film pornograficzny - wyświetlany na nowo zamontowanym panelu dotykowym Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu - zauważył w nocy z piątku na sobotę strażnik miejski. Funkcjonariusz wyłączył projekcję.



Według Pawła Grygiela z nowosądeckiej policji udało się ustalić osoby odpowiedzialne za prezentację treści pornograficznych.



To dwóch 28-letnich mężczyzn, mieszkańców powiatów nowosądeckiego i limanowskiego.



Podczas przesłuchania mężczyźni przyznali się - powiedział rzecznik policji. Jak wyjaśnił, po przesłuchaniu mężczyźni zostali zwolnieni. Kwalifikacja czynu i zarzuty będą możliwe po opinii biegłych z zakresu informatyki - dodał Paweł Grygiel.



Centrum Informacji Turystycznej w Nowym Sączu przeprosiło za to, co się stało.



Jak czytamy w komunikacie centrum "nie jest właścicielem, a jedynie udostępnia witrynę firmie NEWSMAP SP. z o.o. w ramach umowy" i to obowiązkiem tej firmy jest zabezpieczenie przed "włamaniem" do serwisu informacyjnego osób trzecich.