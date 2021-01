Policyjny pościg za uciekającym z Niemiec kierowcą, zakończył się w... Odrze. Do zdarzenia doszło przed południem w Kostrzynie nad Odrą w Lubuskiem.

Zdj. ilustracyjne / Mateusz Chłystun / RMF FM

Jak nieoficjalnie ustalił dziennikarz RMF FM, kierowca samochodu w Niemczech nie zatrzymał się na wezwanie policjantów. W trakcie ucieczki zderzył się z kilkoma samochodami.

Niemieccy funkcjonariusze ruszyli więc w pościg za autem, które jechało w stronę polskiej granicy. Na moście w Kostrzynie nad Odrą ustawiono policyjną blokadę. Na jej widok mężczyzna wysiadł z samochodu i wskoczył do rzeki.

Według informacji Mateusza Chłystuna, na brzeg wydobyto go z fosy w rejonie Bastionu Król. Mężczyzna wymagał pomocy lekarzy. Trafił do szpitala po polskiej stronie, gdzie jest pilnowany przez policję. Jej przedstawiciele nie zdradzają na razie żadnych szczegółów odnośnie akcji. Tłumaczą, że były to od początku do końca działania funkcjonariuszy z Niemiec.

