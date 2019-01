Beskidzcy goprowcy zostali wezwani do pomocy trójce turystów, którzy opadli z sił schodząc zielonym szlakiem ze szczytu Lubania - podało GOPR.

To kolejna akcja ratunkowa tej doby w masywie Lubania w Gorcach. Po całonocnych, szczęśliwe zakończonych poszukiwaniach młodego mężczyzny, ratownicy GOPR zostali wezwani do pomocy trójce turystów, którzy opadli z sił schodząc zielonym szlakiem ze szczytu Lubania (1225 m) w Gorcach do Grywałdu - czytamy w komunikacie.

Według informacji GOPR, mężczyźni są wyczerpani całodzienną wędrówką w głębokim śniegu i "nie są w stanie jej samodzielnie kontynuować". Dzięki temu, że mają przy sobie sprawne telefony komórkowe i aplikację "Ratunek" ratownikom GOPR udało się już namierzyć ich pozycję.

Trzej turyści, którzy utknęli w Gorcach są już bezpieczni. Sprowadzono ich na dół i przetransportowano na nocleg do Szczawnicy.