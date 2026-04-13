Posłowie PiS i Konfederacji złożyli u marszałka Sejmu wniosek o wotum nieufności dla ministry klimatu i ochrony środowiska Pauliny Hennig-Kloski. Czy koalicja obroni ją, czy poświęci? Czy polityczka czuje wsparcie premiera Tuska? I jaką rolę w tej politycznej rozgrywce odgrywa Polska 2050? Gościem Porannej rozmowy w RMF FM będzie Paulina Hennig-Kloska, ministra klimatu i ochrony środowiska i posłanka klubu parlamentarnego Centrum.

Paulina Hennig-Kloska. / Marcin Suchmiel / RMF FM

Czy klub Centrum będzie miał wicemarszałka w Sejmie? A może stanowisko wicepremiera?

Paulinę Hennig-Kloskę zapytamy także o wspólną listę wyborczą dla Koalicji Obywatelskiej, Lewicy i PSL. Czy premier zaprosił Centrum do współpracy? Czy Paulina Hennig-Kloska widzi swoje ugrupowanie na wspólnej liście koalicyjnej, czy stawia na samodzielny start?

Czy możliwe jest rozszerzenie systemu kaucyjnego o opakowania kartonowe i "małpki"? Na jakim poziomie zbiórki w tej chwili jesteśmy porównując do innych krajów europejskich? Czy są pieniądze na program "Czyste powietrze"? Jakie zmiany w programie planuje ministerstwo?

Zapytamy też o kwestię dzików. Ostatnio na warszawskim Mokotowie zabito siedem dzików, w tym sześć młodych. Kilka dni wcześniej do podobnej sytuacji doszło na Bemowie. Czy do dzików w mieście powinno się strzelać? Czy na miejscu władz Warszawy podjęłaby też taką decyzję?

Zapytamy także o o dopłaty do samochodów elektrycznych i przyszłość programów wspierających zielony transport. Czy są jeszcze pieniądze na program NaszEauto i dlaczego nie ma dopłat do rowerów elektrycznych?

