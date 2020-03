Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w Starym Osiecznie koło Dobiegniewa w Lubuskiem. Auto, którym podróżowały cztery osoby, wpadło do rzeki. Wszyscy nie żyją. Informację w tej sprawie dostaliśmy od słuchacza na Gorącą Linię RMF FM.

Do wypadku doszło ok. godziny 7:00 rano na drodze krajowej nr 22. Samochód, którym podróżowały cztery osoby: trzech mężczyzn i kobieta wpadł do rzeki Drawy. Auto wpadło do rzeki kołami do góry.

Po wyciągnięciu pojazdu na brzeg, okazało się, że w środku są ciała 4 młodych osób: trzech mężczyzn oraz kobiety.



Na miejscu pracują służby.

Więcej informacji od naszego reportera już wkrótce. Artykuł jest w trakcie aktualizacji.