Policja i prokuratura wyjaśniają okoliczności tragicznego wypadku w Elblągu. Auto osobowe uderzyło tam w drzewo. 18-letni kierowca zginął na miejscu, a 19-letni pasażer został ciężko ranny.

Zdj. ilustracyjne / Przemysław Piątkowski / PAP

Do wypadku doszło nad ranem na ul. Fromborskiej. Jak poinformował Jakub Sawicki z policji w Elblągu, kierujący mazdą na prostym odcinku drogi stracił panowanie nad autem i uderzył w przydrożne drzewo. Samochód wjechał do rowu.



18-letni kierowca zginął na miejscu. Miał prawo jazdy od miesiąca. Pasażer w wieku 19 lat wypadł z samochodu. W stanie ciężkim został przewieziony do szpitala - powiedział Sawicki.