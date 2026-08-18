Tragiczny wypadek Polaków na Węgrzech. Pięć osób walczy o życie

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W węgierskich szpitalach nadal przebywa 18 osób rannych w niedzielnym tragicznym wypadku polskiego autokaru na autostradzie M3. Stan kilku poszkodowanych jest wciąż niestabilny. O życie pięciu osób walczą lekarze w Miszkolcu - dowiedział się reporter RMF FM Paweł Konieczny. Polscy medycy dotarli już do wszystkich poszkodowanych.

„Trzy osoby w bardzo ciężkim stanie”

Ranni przebywają pod stałą opieką lekarzy na oddziałach intensywnej terapii, traumatologii i neurochirurgii. Jak przekazał Michał Hampel, zastępca szefa Zespołu Pomocy Humanitarno-Medycznej, około pięciu osób znajduje się obecnie w bezpośrednim zagrożeniu życia.

To są głównie osoby znajdujące się właśnie w szpitalu w Miszkolcu. Są trzy osoby w bardzo ciężkim stanie, dwie w stanie poważnym, których stan może się pogorszyć. Na ten moment jest stabilny, ale może ulec pogorszeniu - powiedział.

Polscy medycy dotarli do wszystkich poszkodowanych

Jak relacjonuje z Miszkolca specjalny wysłannik RMF FM Paweł Konieczny, polscy medycy dotarli już do wszystkich osób poszkodowanych w niedzielnym wypadku. Jeżeli stan zdrowia kolejnych rannych będzie się poprawiał, w najbliższych dniach planowane są kolejne transporty poszkodowanych do Polski.

W poniedziałek do kraju specjalnym rządowym samolotem wróciło 21 osób. Pięć z nich będzie wymagało dalszej hospitalizacji już w Polsce. Kolejne 18 osób nadal pozostaje w szpitalach na Węgrzech.

Reporter RMF FM rozmawiał z osobami, które przeżyły katastrofę. Poszkodowani podkreślali, że mieli ogromne szczęście, że udało im się wyjść z wypadku bez jeszcze poważniejszych obrażeń. Po powrocie do kraju niezbędna będzie jednak pomoc psychologiczna.

Wśród poszkodowanych są również osoby, które w wyniku tragedii straciły swoich współmałżonków.

Tutaj przyjechały małżeństwa. Mieliśmy uroczystość odnowienia przez nich ślubów małżeńskich i niektórzy stracili swoich współmałżonków - mówiła pani Katarzyna, jedna z uczestniczek pielgrzymki do Medjugorje.

Bliscy czekają na transport ciał do Polski

W szpitalu w Miszkolcu od niedzieli przebywają bliscy ofiar. Czekają na informacje dotyczące transportu do Polski ciał osób, które zginęły w wypadku. Procedurę może wydłużyć przypadający w czwartek narodowy dzień świętego Stefana. Na Węgrzech jest to święto państwowe, z którym związany jest długi weekend. Najważniejszym zadaniem służb pozostaje obecnie opieka nad rannymi.

Do wypadku doszło w niedzielę. Autokar z polskimi pielgrzymami wpadł do rowu na autostradzie M3 w północno-wschodniej części kraju. Pojazdem jechało 59 osób, które wracały z pielgrzymki do Medjugorje w Bośni i Hercegowinie. Zginęło 12 osób. Wszystkie ofiary śmiertelne to dorośli mieszkańcy województwa podkarpackiego (większość podróżnych pochodziła z Podkarpacia). Węgierska policja wszczęła postępowanie przeciwko kierowcy polskiego autokaru.