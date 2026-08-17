Pierwsza grupa Polaków już w Rzeszowie. Samolot z rannymi w wypadku na Węgrzech wylądował

RMF24

W Rzeszowie wylądował specjalny rządowy samolot z 21 Polakami na pokładzie. To poszkodowani po tragicznym wypadku autokaru na Węgrzech pielgrzymi, którzy wracali z Medjugorie. Po godzinie 19 maszyna wystartowała z węgierskiego lotniska w Debreczynie. W Rzeszowie zaplanowano międzylądowanie, docelowo samolot leci do Warszawy. W gotowości jest grupa psychologów i lekarzy.

12 osób zginęło w wypadku, do którego doszło w nocy z soboty na niedzielę na Węgrzech na autostradzie M3, która łączy Budapeszt z północno-wschodnią częścią kraju. Autokar na podkarpackich tablicach, na pokładzie którego łącznie było 59 polskich obywateli, wpadł do rowu. Ofiary i poszkodowani to pielgrzymi - głównie z Podkarpacia - którzy wracali z Bośni i Hercegowiny, z Medziugorie. W niedzielę premier Donald Tusk poinformował, że wysyła na Węgry specjalny rządowy samolot z przedstawicielami MSZ i służb medycznych.

Dziś tuż przed godziną 20 w Rzeszowie na lotnisku w Jasionce wylądował samolot z pierwszą grupą poszkodowanych w wypadku Polaków. Na pokładzie maszyny miały być 22 osoby, ale jeden z pacjentów zdecydował się na powrót z rodziną.