Pilna kontrola przewoźnika po wypadku na Węgrzech. Rzecznik GITD ostrzega

RMF24

Po tragicznym wypadku polskiego autokaru na Węgrzech Główny Inspektorat Transportu Drogowego zapowiada wzmożone kontrole przewoźników. Skontrolowana zostanie również firma, do której należy autokar uczestniczący w wypadku - dowiedział się reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Rzecznik GITD Wojciech Król podkreśla, że inspekcja już w wakacje przeprowadziła 2,5 tys. kontroli. Jak one wyglądają?

„To będzie duża kontrola”

W poniedziałek Główny Inspektorat Transportu Drogowego wyśle do Wojewódzkiego Inspektoratu Transportu Drogowego w Rzeszowie zlecenie pilnej kontroli przedsiębiorstwa, do którego należy autokar uczestniczący w tragicznym wypadku na Węgrzech.

W pierwszej kolejności kontrolerzy sprawdzą tachografy rejestrujące czas pracy kierowców w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy, ponadto stan techniczny sześciu autokarów, które należą do firmy. To będzie duża kontrola - usłyszał reporter RMF FM Michał Dobrołowicz w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego.

Wyniki kontroli znane będą za kilkanaście dni. Wiele zależy od działań prokuratury w Krośnie, która prowadzi śledztwo w sprawie wypadku autokaru. Materiały są zbierane także w firmie przewozowej, do której należy autokar.

Firma ta w ostatnich latach była kontrolowana 11 razy - dwa razy inspektorzy stwierdzili naruszenie przepisów i wystawili mandaty.



Kontrole po wypadku pielgrzymów na Węgrzech

Jak wyjaśnił w rozmowie z Radiem RMF24 rzecznik GITD Wojciech Król, kontrole autokarów prowadzone są regularnie, szczególnie w okresie wakacyjnym, kiedy ruch pojazdów przewożących pasażerów jest większy.

W te wakacje przeprowadzono już ponad 2,5 tys. kontroli autokarów – powiedział.

Podczas kontroli drogowych inspektorzy sprawdzają przede wszystkim stan techniczny pojazdu, w tym elementy mające bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo jazdy, m.in. układ kierowniczy, hamulcowy i zawieszenie.

Sprawdzany jest także kierowca: jego trzeźwość, uprawnienia oraz przestrzeganie przepisów dotyczących czasu prowadzenia pojazdu i odpoczynku.

Kontrole odbywają się również w siedzibach przedsiębiorstw. W takich przypadkach inspektorzy analizują m.in. licencje i zezwolenia, sposób nadzorowania czasu pracy kierowców, obowiązki przewoźnika oraz funkcjonowanie osoby zarządzającej transportem. Sprawdzane są także kwestie związane z okresowymi badaniami technicznymi pojazdów.

Wypadek na Węgrzech. Więcej kontroli drogowych „ z zaskoczenia ”

Wojciech Król wyjaśnił, że trzeba rozróżnić kontrole przedsiębiorstw od kontroli przeprowadzanych na drogach.

Kontrole w siedzibach firm są co do zasady zapowiadane. Przewoźnik jest informowany o planowanej kontroli, a następnie inspektorzy pojawiają się w wyznaczonym terminie. Inaczej jest w przypadku kontroli drogowych.

Pojazdy są zatrzymywane w ruchu, więc takie kontrole można określić jako prowadzone z zaskoczenia - powiedział rzecznik GITD.

Inspekcja prowadzi również akcję „Bezpieczny autokar”. Organizatorzy wycieczek, rodzice i sami pasażerowie mogą zgłaszać potrzebę skontrolowania autokaru jeszcze przed rozpoczęciem podróży. Inspektorzy mogą wtedy przyjechać na miejsce zbiórki i sprawdzić pojazd przed jego wyjazdem.

Król nie zgodził się z tezą, że do zwiększenia kontroli dochodzi dopiero po wypadkach.

Inspekcja Transportu Drogowego działa konsekwentnie i realizuje swoje ustawowe zadania z pełną odpowiedzialnością. Te działania są prowadzone systematycznie - podkreślił.

Jak zaznaczył, zakres działań Inspekcji Transportu Drogowego jest ściśle określony w przepisach. Według rzecznika każdego dnia inspektorzy ITD kontrolują około 700-800 pojazdów różnego rodzaju.

Obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa w autokarze

W rozmowie pojawiło się także pytanie o obowiązek zapinania pasów bezpieczeństwa w autokarach. Wojciech Król zaznaczył, że nie jest prawdą, iż pasażerowie autokarów nie mają obowiązku korzystania z pasów.

Każdy pojazd wyposażony w pasy bezpieczeństwa wymaga, aby każdy pasażer, który z nich korzysta, miał obowiązek ich zapięcia - wyjaśnił rzecznik GITD.

Jednocześnie zaznaczył, że zachowanie pasażerów podczas podróży nie jest przedmiotem jego subiektywnej oceny.

Przypomnijmy, że do wypadku pielgrzymów na Węgrzech doszło w nocy z soboty na niedzielę na węgierskiej autostradzie M3. Autokar na podkarpackich tablicach rejestracyjnych zjechał z drogi i wpadł do rowu. Pasażerowie wracali do Polski z pielgrzymki w Bośni i Hercegowinie.

W katastrofie zginęło 12 osób. 10 kolejnych jest w stanie bardzo ciężkim, a 37 osób odniosło lekkie obrażenia.