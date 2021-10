Traktorzysta, który wykonywał prace polowe w miejscowości Turza w powiecie tarnowskim (Małopolskie), został przygnieciony ciągnikiem rolniczym. Jest w szpitalu w Krakowie, w stanie ciężkim.

/ Policja Małopolska /

Do zdarzenia doszło w niedzielę wieczorem podczas prac polowych w miejscowości Turza w woj. małopolskim.

51-latek jechał ciągnikiem, z doczepionym dużym pojemnikiem na płyny, drogą polną o dużym nachyleniu.

Pojazd przewrócił się na lewy bok i przygniótł mężczyznę w rowie.

Jako pierwszy do rannego dotarł mężczyzna, który usłyszał warkot silnika, a po chwili także trzaski. To on wezwał pomoc.

Kierowca ciągnika został przetransportowany śmigłowcem LPR do szpitala w Krakowie. Ma poważny uraz klatki piersiowej. Został operowany i nadal przebywa w szpitalu. Jego stan jest ciężki.

Badania laboratoryjne wykonane w szpitalu wskazały, że mężczyzna w chwili wypadku był nietrzeźwy, miał ponad 1,5 promila alkoholu w organizmie.