"Nie staram się zastępować rodziców. Każde z nas ma zupełnie inne zadania" - mówił w Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 Radosław Portac, Nauczyciel Roku 2023. "W szkole chodzi o życie. Ja jestem od kierowania procesem edukacji, rodzice są od kierowania procesem wychowania" - dodał gość Bogdana Zalewskiego.

Radosław Potrac / Piotr Molecki / East News

"Wychowujemy jednostkę. System jest potrzebny jako obudowa"

Radosław Potrac to nauczyciel historii, wychowania do życia w rodzinie i nauczyciel wspomagający w Szkole Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 30 w Warszawie.

Dla mnie ważne jest to, że możemy - kierując się własnym doświadczeniem i wiedzą - wspierać rodziców w wychowaniu, ale jednocześnie pokazywać dzieciakom, że świat, który ich otacza, trochę przypomina nasz, ale jest też zupełnie inny w wielu aspektach. To jest chyba najciekawsze i najfajniejsze w tej robocie - mówił gość Bogdana Zalewskiego.



Nazwanie szkoły systemem wiąże ją od razu z polityką i tym, kto tym systemem zarządza. Ja zdecydowanie wolałbym patrzeć na szkołę jako na organizm. W szkole nie chodzi o system, tylko o to, że staramy się młodych ludzi rozwijać - deklarował w Radiu RMF24 Radosław Portac. Edukacja to jest rozwój jednostki. Wychowujemy jednostkę. System jest potrzebny jako obudowa - dodał Nauczyciel Roku 2023.

"Element służby jest dla mnie bardzo ważny"

Radosław Portac od lat związany jest z harcerstwem. W Rozmowie o 7:00 w Radiu RMF24 opowiadał o tym, jak zdobyte w tym środowisku doświadczenia wykorzystuje w pracy nauczyciela.

Harcerstwo to jest służba. Nauczyło mnie tego, że czasami, mimo trudów i wielu innych wyzwań, należy trwać na posterunku - mówił pedagog. Element służby jest dla mnie bardzo ważny, bo pozwala się postawić w odpowiedniej roli i w odpowiednim miejscu - dodał.

"Czy nauczyciel musi być mesjaszem? Zdecydowanie nie"

Bogdan Zalewski pytał też swojego gościa o to, czy każdy nauczyciel musi być charyzmatyczny. Czy nauczyciel musi być mesjaszem? No nie, zdecydowanie nie. Każdy ma być sobą. To jest chyba najfajniejsze w szkole i w edukacji. To jest to, co staram się pokazywać dzieciom, że każdy ma być sobą. Nauczyciel też ma być sobą - mówił w Radiu RMF24 Radosław Potrac. Jeżeli komuś odpowiadają wodotryski, praca w internecie, szersza edukacja, w której jednocześnie mogę pokazywać i szkolić nauczycieli to super. To znaczy, że ktoś ma takie powołanie, ma taką potrzebę. Jeżeli jeszcze potrafi to robić i dobrze mu to wychodzi to im więcej, tym lepiej - ocenił.

Można się skupić na swojej pracy codziennej. Mogę po prostu świetnie uczyć matematyki, świetnie uczyć polskiego, świetnie uczyć czegoś innego i to też jest bardzo potrzebne - podkreślał Nauczyciel Roku 2023.

"Mózg musi odpocząć, żeby dobrze pracować"

Radosław Portac odpowiedział też na pytanie o to, czego życzy uczniom i nauczycielom na rozpoczynające się dziś wakacje.

Życzę im wszystkim oddechu, oderwania od szkoły. Pamiętajcie, mózg musi odpocząć, żeby dobrze pracować - mówił gość Radia RMF24.

Przed Wami kolejny rok. Ale żeby wejść w ten kolejny rok dobrze, zróbcie wszystko, żeby po prostu się zresetować, odpocząć, cieszyć tym, co Was czeka w czasie wakacji. Nawet, jeżeli są to wakacje w domu. Pamiętajcie, że żeby coś osiągnąć, trzeba się ponudzić. Wszyscy wielcy tego świata, którzy wymyślili najciekawsze wynalazki, najpierw się nudzili. Potem wynajdywali rzeczy, które spowodowały, że pamiętamy o nich dzisiaj i uczymy się o nich w szkole - radził Nauczyciel Roku 2023.