Paszczak to taka istota w świecie Muminków, która bardzo często, załamana tym co się dzieje dookoła - sama sobie nie pozwala wyjść poza strefę komfortu, ale też sama siebie ustawia w pewnej pozycji. Ważne jest to, żebyśmy pamiętali, że jesteśmy cudownymi, wspaniałymi ludźmi, zasługującymi na szacunek i zawsze znajdzie się obok nas ktoś, kto będzie nas wspierał, poda pomocną dłoń - tłumaczył Radosław Potrac w rozmowie z reporterką RMF FM Magdaleną Grajnert. Czasem warto jest wyjść poza ten "Paszczakowy świat", żeby zobaczyć, że dookoła jest naprawdę cudownie - przekonywał.

W naszej szkole dyrektor ufa nauczycielom. Dzięki temu możemy kombinować z różnymi formami - jedną z nich są lekcje w hamaku. Zdobywamy środki na hamaki. Każde dziecko nieodpłatnie otrzymuje hamak, żeby mogło dbać o swój dobrostan w kontakcie z naturą poza szkołą - nie tylko w szkole - tłumaczył Nauczyciel Roku 2023. Organizujemy bardzo dużo zajęć w edukacji rówieśniczej. Np. starsi uczniowie sami najpierw uzyskują pewną wiedzę, potem pod moim kierownictwem korygują to, czego się nauczyli, a potem sprzedają tę wiedzę dzieciom - opowiadał. Radosław Potrac jest redaktorem naczelnym nagradzanej gazetki szkolnej "Śrubowkręt". 20 lat temu założył w szkole koło turystyczne Dreptaki. Dziś liczy ono 150 osób, ale przez lata przewinęło się przez nie kilkanaście tysięcy osób. W jego pracy bardzo ważny jest też Janusz Korczak. Wspólnie z uczniami opracowali trasę wycieczkową Śladami Janusza Korczaka w Warszawie. Współpraca z centrami Holokaustu i muzeami żydowskimi w Nowym Jorku, Melbourne i Johannesburgu zaowocowała projektem, w którym dziecko biorące w nim udział dostawało "opiekuna" - świadka historii, z którym odwiedzało znane i nieznane zakątki stolicy. W ten sposób na zaproszenie nauczyciela odwiedzili ich wychowankowie Korczaka. Nauczyciel Roku 2023 był również inicjatorem zorganizowania Domu Powstańca, pracuje tam jako wolontariusz. Jest opiekunem projektu współtworzonego z Wandą Traczyk-Stawską - Strażnik Pamięci Cmentarza Powstańców Warszawy. Kto jeszcze został nagrodzony? Wyróżnienia w konkursie Nauczyciel Roku trafiły do Anity Mańdok, nauczycielki języka polskiego jako ojczystego w Polskiej Szkole we Fryburgu i Marty Szymczyk, pedagożki w Społecznej Szkole Podstawowej Towarzystwa Oświatowego "Edukacja" w Łodzi. Tytuł Nauczyciel Jutr@ otrzymała Aleksandra Janicka, nauczycielka wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Publicznym im. Misia Uszatka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Strzyżowicach. Pracuje ona z dziećmi w oparciu o edukację planu daltońskiego. Zakłada on naturalne podążanie za dzieckiem, jego potrzebami i możliwościami. Dzięki takiemu podejściu, dzieci pod opieką pani Aleksandry wiele zadań podejmują z własnej inicjatywy. Swoje pomysły i oczekiwania przedstawiają także w trakcie spotkań Rady Dziecięcej, której powstanie Pani Aleksandra zainicjowała. Dzieci zabierają głos w takich tematach jak zakup zabawek, uczestniczą w kreowaniu jadłospisu, podejmują też decyzje o organizacji ciekawych dni tematycznych. Kapituła Konkursu Nauczyciel Roku przyznała honorowy tytuł Przyjaciel Szkoły 2023 Martynie Wojciechowskiej za jej wrażliwość, otwartość i determinację w działaniach na rzecz upodmiotowienia osób słabszych, wykluczonych oraz pozbawionych głosu w przestrzeni publicznej, a także za wspieranie edukacji. Fundacja Kosmos dla Dziewczynek została doceniona tytułem Inicjatywa Edukacyjna Roku. Celem fundacji jest tworzenie środowiska wolnego od stereotypów ograniczających dziewczynki i sprawienie, żeby miały odwagę być kim chcą. Ze stereotypami fundacja walczy przez edukację - realizuje autorskie warsztaty i programy edukacyjne, z których skorzystało już ponad 150 tys. dzieci. Dziewczynki, dorastając, spotykają się z wieloma problemami. Bariery, na które chce zwrócić uwagę fundacja, to m.in.: presja wyglądu, brak wiary w siebie, nierówności edukacyjne. Gala konkursu Nauczyciel Roku organizowanego przez "Głos Nauczycielski" odbyła się na Zamku Królewskim w Warszawie.