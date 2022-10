"Integracja i testy zestawów Patriot to początek budowy wielowarstwowego systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej" – powiedział w piątek w Toruniu wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak. Wicepremier razem z prezydentem Andrzejem Dudą odwiedzili Ośrodek Szkolenia Poligonowego Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia.

Amerykański rakietowy system ziemia-powietrze MIM-104 Patriot / Tytus Żmijewski / PAP

Prezydent wraz z szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jackiem Siewierą oraz wicepremierem, szefem resortu obrony narodowej Mariuszem Błaszczakiem wzięli w Toruniu udział w testach elementów baterii Patriot, które mają stać się podstawą system obrony powietrznej średniego zasięgu Wisła.

Wydawałoby się niemożliwe - a jednak. W 2018 pan minister Mariusz Błaszczak podpisywał umowę z USA na sprzedaż - wykonanie - pierwszej części systemu Patriot dla Polski, czyli, jak mówimy w Polsce, pierwszego elementu naszego wielowarstwowego, interoperacyjnego systemu obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej - systemu Wisła (...). Szeroko pojętego systemu obrony przeciwrakietowej i przeciwlotniczej, w tej chwili bez wątpienia najnowocześniejszego na świecie - mówił prezydent.

Jak dodał, "realizacja tego systemu w fazie wstępnej - w części wywołanej oczywistą koniecznością, jaką dzisiaj jest potrzeba jak najszybszego zabezpieczenia Polski wobec wojny toczącej się na Ukrainie i związanego z nią ryzyka i zagrożenia - nastąpiła kilka tygodni temu, kiedy do 18 dywizjonu obrony przeciwlotniczej w Zamościu przekazany został pierwszy element systemu - tzw. ‘mała Narew’ wyposażona w rakiety CAMM".

"Unikalne w Europie warunki bezpieczeństwa"

Polskie Patrioty są już integrowane, przystępujemy do działań, których rezultatem będzie stworzenie wielowarstwowego systemu obrony powietrznej - powiedział Błaszczak, który uczestniczył w testach razem z prezydentem.

Wicepremier zwrócił uwagę na znaczenie systemu zarządzania walką IBCS dla integracji systemów obrony poszczególnych warstw, a po włączeniu w system obrony powietrznej samolotów F-35 wojsko otrzyma pełny ogląd sytuacji, a Polska uzyska "unikalne w Europie warunki bezpieczeństwa".

Prezydent Andrzej Duda, Mariusz Błaszczak i Jacek Siewiera podczas wizyty w Ośrodku Szkolenia Poligonowego Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu / Tytus Żmijewski / PAP

Błaszczak przypomniał, że zestawy Patriot mają być podstawą systemu obrony powietrznej średniego zasięgu Wisła, obronę krótkiego zasięgu ma zapewnić system Narew, a bardzo krótkiego zasięgu pociski Piorun uzupełnione artyleryjsko-rakietowymi zestawami Pilica.

Nawiązując do zainicjowanego przez Niemcy europejskiego systemu obrony powietrznej szef MON powiedział: "My jesteśmy kilka długości przed naszymi współpracownikami, partnerami, którzy wczoraj podpisali tę deklarację. Oni podpisali deklarację intencji, my na polskiej ziemi już mamy ten system, on będzie w pełni operacyjny za kilka miesięcy".