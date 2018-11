Pięciu mężczyzn terroryzowało i zastraszało mieszkańców jednego z osiedli w Lesznie w Wielkopolsce. Bandyci wdzierali się do mieszkań swoich sąsiadów, grozili pobiciem i śmiercią, wyłudzali pieniądze. Sprawców zastraszania zatrzymała policji. Grozi im do 15 lat więzienia.

LESZNO - TERRORYZOWALI MIESZKAŃCÓW OSIEDLA SOCJALNEGO Policja

Jak tłumaczyła asp. sztab. Monika Żymełka z KMP w Lesznie, osiedle mieszkań socjalnych, gdzie dochodziło do zastraszania mieszkańców, nazywane jest potocznie "Alaską" lub "13 dzielnicą". Pierwsze sygnały o przestępczych procederach na tym osiedlu śledczy otrzymywali już w 2017 roku.

Kilku mieszkańców osiedla wielokrotnie siłą wdzierało się do lokali zajmowanych przez ich sąsiadów. Wyglądało to tak, jakby wchodzili do swoich mieszkań. Pomimo usilnych próśb i żądań, bandyci nie opuszczali ich domów. Niejednokrotnie grozili ludziom pobiciem, a nawet śmiercią. Mieszkańcy czuli się sterroryzowani i panicznie się bali sprawców - podkreśliła Żymełka.

Jak tłumaczyła, "mężczyźni swoim zachowaniem często wymuszali pieniądze. Czasem były to ostatnie grosze na przeżycie".

Podejrzani grozili pokrzywdzonym, żeby milczeli, żeby pod żadnym pozorem nic nie mówili policji. W tych sytuacjach maskowali swoje twarze, używali metalowych rur, noży, wzbudzając jeszcze większy strach. Ludzie z tego osiedla byli tak zastraszeni i sparaliżowani strachem o swój los, że rzeczywiście nic nie chcieli mówić. Funkcjonariusze, którzy zajęli się tą sprawą starali się jednak przekonać pokrzywdzonych. "Ludzie! Przerwijcie swój koszmar! Inaczej nic się nie zmieni" - powiedział jeden z policjantów.

To był moment, który przerwał zmowę milczenia. Zostały zebrane materiały dowodowe, które dały podstawę do wszczęcia śledztwa.

Policja w związku z zastraszaniem mieszkańców zatrzymała 5 mężczyzn w wieku od 22 do 39 lat. Przedstawiono im zarzuty: usiłowania rozboju, gróźb karalnych, uszkodzenia ciała, narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia, wywierania wpływu na świadka oraz wielokrotne naruszenia miru domowego.

Podejrzanym, za zarzucane im przestępstwa, grozi kara nawet do 15 lat więzienia.

(j.)