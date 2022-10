Marek Kuchciński zostanie powołany na szefa Kancelarii Prezesa Rady Ministrów prawdopodobnie w poniedziałek - powiedział szef klubu PiS i wicemarszałek Sejmu Ryszard Terlecki.

Marek Kuchciński / Tomasz Gzell / PAP

W rozmowie z portalem I.pl szef klubu PiS został zapytany, co zdecydowało o tym, że to były marszałek Sejmu Marek Kuchciński zostanie szefem KPRM. To jest bardzo poważne zadanie i bardzo poważna praca, ale też bardzo poważna funkcja, bo chodzi o organizowanie prac rządu. Dlatego też musi być to osoba doświadczona, która ma odpowiednią wiedzę i odpowiednie predyspozycje - powiedział.

Marszałek Kuchciński z powodzeniem kierował ogromną machiną, jaką jest Sejm i robił to bardzo sprawnie. Oczywistym był pomysł, że jeżeli potrzebna jest osoba do objęcia takiej funkcji, jak szef KPRM, to Marek Kuchciński się do tego dobrze nadaje - dodał.

Jak podkreślił Terlecki, "w prezydium Komitetu Politycznego Prawa i Sprawiedliwości nie było żadnych wątpliwości, że to jest właściwy kandydat i takich wątpliwości nie miał ani premier, ani prezes (partii)". Wydaje mi się, że to jest wspólny kandydat naszego środowiska politycznego - ocenił.

Pytany, kiedy Marek Kuchciński zostanie powołany na szefa KPRM, szef klub PiS odparł: To pewnie będzie początek przyszłego tygodnia, prawdopodobnie poniedziałek.

W czwartek poinformowano, że były marszałek Sejmu Marek Kuchciński ma objąć stanowisko szefa KPRM. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że powołanie Kuchcińskiego na tę funkcję to jego autorski pomysł. Poprosiłem marszałka, żeby współpracował ze mną i cieszę się, że chce się podjąć tej roli - dodał.