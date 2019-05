Minister finansów Teresa Czerwińska do dymisji. Premier Mateusz Morawiecki chce, żeby planowana na najbliższe dni szybka rekonstrukcja rządu objęła wymianę nie tylko ministrów, którzy pojadą do Parlamentu Europejskiego, ale także szefową resortu finansów. Tę informację w kilku rządowych i partyjnych źródłach potwierdzili reporterzy RMF FM. Prawdopodobnie dymisja minister finansów Teresy Czerwińskiej nastąpi już w ten czwartek. Na stanowisku szefa resortu może zastąpić ją... sam premier Morawiecki. To jeden ze scenariuszy.

