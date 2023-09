Na zdjęciach widać bardzo poważne zniszczenia - otwory na wylot w betonowych stropach, gruz, zniszczone biurowe sprzęty na kilku piętrach. Na fotografiach są też dwie wyrzutnie granatów. Senator Brejza na konferencji prasowej zwrócił uwagę na duże zniszczenia w pomieszczeniu na parterze, w którym siedział najbardziej poszkodowany ochroniarz. Krzysztof Brejza podkreśla, że nikt dotąd nie poniósł odpowiedzialności za to zdarzenie. Śledztwo w tej sprawie jest tajne. Prokuratura konsekwentnie odmawia odpowiedzi na jakiekolwiek pytania o incydent z grudnia.

Całe szczęście, że głowica ładunku nie została uzbrojona. Gdyby było inaczej to doszłoby do potężnej eksplozji, wielu policjantów by zginęło. Gdyby głowica przebiła szybę mogłoby dojść do eksplozji w sąsiednich budynkach mieszkalnych, a nawet w placówkach oświatowych. Przecież w pobliżu jest sporo szkół - wskazywał Brejza na spotkaniu z mediami.

Co się stało w Komendzie Głównej Policji?

Do eksplozji granatnika doszło 14 grudnia 2022 roku w Warszawie na zapleczu gabinetu komendanta. Gen. Szymczyk, tłumacząc w mediach okoliczności, w jakich dostał prezent, wskazywał, że na spotkaniu z szefem Narodowej Policji Ukrainy Ihorem Kłymenką otrzymał tubę po granatniku przerobioną na głośnik, z którego puszczano muzykę. Podobną tubę otrzymał od Państwowej Służby Ukrainy ds. Sytuacji Nadzwyczajnych gen. Dmytra Bondara i był zapewniany, że to także element zużytej broni.

Komendant tłumaczył też, że przejeżdżał polsko-ukraińską granicę na paszporcie dyplomatycznym i nie zgłaszał prezentu, bo - jak mówił - w świadomości delegacji "to nie było uzbrojenie, tylko dwie zużyte, puste tuby po granatnikach".

Szef policji w rozmowie z RMF FM przyznał, że wybuch w komendzie był potężny - siła uderzenia przebiła podłogę, a z drugiej strony uszkodziła sufit. Sam gen. Szymczyk na dwie doby trafił do szpitala.

W sprawie toczą się śledztwa i w Polsce, i na Ukrainie. Szef MSWiA Mariusz Kamiński informował w grudniu, że wyklucza dymisję komendanta z powodu tego incydentu. Strona ukraińska z kolei wyraziła z kolei ubolewanie z powodu nieumyślnej pomyłki, która doprowadziła do incydentu w Komendzie Głównej Policji.