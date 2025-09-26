Mieczysław Fogg, Józef Maksymilian hrabia Ossoliński, Sergiusz Piasecki, Ignacy Daszyński, Józef Czapski - to właśnie te osoby będą patronami 2026 roku. Uchwały poparł w piątek Sejm. Ustanowił także rok 2026 Rokiem powstania Polskiej Kolei oraz profilaktyki zdrowotnej.

2026 rokiem Mieczysława Fogga

Za uchwałą głosowało w 424 posłów, nikt nie był przeciw, od głosu wstrzymał się jeden poseł.

W roku 2026 przypada 125. rocznica urodzin Mieczysława Fogga, a właściwie Mieczysława Fogiela,  artysty, który był synem sklepikarki i kolejarza, sprzedał ponad 25 mln egzemplarzy swoich płyt, występował na kilkudziesięciu tysiącach koncertów w Polsce i za granicą, a w repertuarze miał łącznie ponad 2 tys. utworów.

„Podziwiała go publiczność w dwudziestu pięciu krajach Europy, a także w Brazylii, Izraelu, na Cejlonie, w Nowej Zelandii, Australii, USA oraz Kanadzie. Mieczysław Fogg stał się tym samym ambasadorem kultury polskiej na świecie, jednym z bardziej rozpoznawalnych jej przedstawicieli” - podkreślono w uchwale.

2026 rokiem Józefa Maksymiliana Ossolińskiego

Za uchwałą głosowało 426 posłów, wszyscy poparli uchwałę.

Józef Maksymilian Ossoliński herbu Topór urodził się w połowie XVIII w. w Woli Mieleckiej na historycznej ziemi sandomierskiej. Został absolwentem Collegium Nobilium jezuitów w Warszawie. Swoje życie poświęcił polskiej kulturze i nauce, był bibliofilem, powieściopisarzem, poetą, badaczem literatury, tłumaczem, leksykografem, historykiem, prekursorem badań nad słowiańszczyzną i politykiem. Prowadził studia historyczno-literackie w Bibliotece Królewskiej i wielkiej Bibliotece Załuskich stworzonej przez niezwykle zasłużonych dla polskiej kultury braci biskupów: Józefa Andrzeja i Andrzeja Stanisława Załuskich. Publikował na łamach warszawskich pism: „Monitora” oraz „Zabaw Przyjemnych i Pożytecznych”, a później wspierał lwowski „Dziennik Patriotycznych Polaków”.

Jego najważniejszym dziełem były „Wiadomości Historyczno-Krytyczne do Dziejów Literatury Polskiey, o Pisarzach Polskich, także Postronnych, którzy w Polszcze albo o Polszcze pisali, oraz o ich Dziełach...” - zbiór biografii ludzi pióra.

2026 rokiem Sergiusza Piaseckiego

Za uchwałą głosowało 417 posłów, nikt nie był przeciw, od głosu wstrzymało się 3 posłów.

Sergiusz Piasecki - weteran wojny polsko-bolszewickiej, as polskiego wywiadu, ale i przemytnik, awanturnik, więzień. Wybitny pisarz, patriota, który nauczył się posługiwać literacką polszczyzną w wieku dorosłym, gdy odbywał wyrok za napad z bronią w ręku. W czasie II wojny światowej żołnierz Armii Krajowej, szef komórki wykonującej na zdrajcach wyroki Polski podziemnej. Po wojnie emigracyjny antykomunistyczny pisarz objęty całkowitym zakazem druku przez cenzurę w PRL. Jeden z najwybitniejszych twórców polskiej literatury XX wieku” - zaznaczono w uchwale.

2026 rokiem lgnacego Daszyńskiego

Za uchwałą głosowało 406 posłów, przeciw było 16, od głosu wstrzymało się 4.

Ignacy Ewaryst Daszyński urodził się 26 października 1866 r. w Zbarażu, a zmarł 31 października 1936 r. w Bystrej Śląskiej. Przez 50 lat był zaangażowany w działalność publiczną na rzecz obrony praw jednostki - najpierw na forum parlamentu monarchii austro-węgierskiej, a po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918 r. w Sejmie II RP.

W latach 1928-1930 był marszałkiem Sejmu. Występował wówczas jako „obrońca demokracji parlamentarnej, był również przeciwnikiem imperializmu rosyjskiego i bolszewickiego, zwolennikiem wolności prasy, obrońcą praw mniejszości etnicznych i narodowościowych, orędownikiem edukacji obywatelskiej”.

2026 rokiem Józefa Czapskiego

Za uchwałą głosowało 409 posłów, nikt nie był przeciw, 14 posłów wstrzymało się od głosu.

Uchwała przypomina, że w 2026 r. przypada 130. rocznica urodzin Józefa Czapskiego, niezwykłego artysty, a zarazem wielkiego Polaka i Europejczyka. „Czapski dał świadectwo zarówno okrucieństw, jak i piękna oraz pragnienia prawdy w XX w.” - podkreślono.

Józef Czapski, żyjący w latach 1896-1993, był wybitnym malarzem, jednym z czołowych przedstawicieli środowiska kapistów, które odegrało kluczową rolę w polskiej sztuce dwudziestolecia międzywojennego. Był także znakomitym pisarzem, autorem głębokich esejów o sztuce i literaturze oraz unikalnych dzienników obejmujących około trzystu zeszytów. Jako uczestnik wojny polsko-bolszewickiej został odznaczony Orderem Virtuti” - czytamy w uchwale.