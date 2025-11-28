Strażacy ochotnicy mogą liczyć na szereg nowych ulg i zniżek w spółkach Skarbu Państwa. Jak dowiedział się reporter RMF FM Kacper Wróblewski, preferencyjne warunki obejmą m.in. tańsze przejazdy kolejowe, paliwo oraz specjalne oferty ubezpieczeniowe. Szczegóły mają zostać ogłoszone w najbliższych tygodniach.

/ Shutterstock

Strażacy ochotnicy z legitymacją będą mogli korzystać ze zniżek w spółkach Skarbu Państwa.

Udogodnienia obejmą m.in. Orlen, PKP Intercity oraz PZU.

Planowane są tańsze przejazdy kolejowe i paliwo dla jednostek OSP spoza krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego.

PZU przygotowuje dedykowane oferty ubezpieczeń dla strażaków ochotników.

Wprowadzenie ulg zależy od decyzji poszczególnych spółek, nie będzie wymagało zmian ustawowych.

Szczegóły programu mają zostać przedstawione w ciągu kilku tygodni.

Więcej ciekawych informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Zniżki dla strażaków ochotników

Już wkrótce strażacy ochotnicy będą mogli korzystać z szeregu nowych ulg. Reporter RMF FM Kacper Wróblewski dowiedział się, że zniżki będą obowiązywały w spółkach Skarbu Państwa, takich jak między innymi Orlen, PKP Intercity czy PZU.

W rozmowie z posłem Polski 2050 Bartoszem Romowiczem nasz dziennikarz ustalił, że "każdy strażak ochotnik posiadający legitymację strażacką, które są wystawiane w mObywatelu, będzie mógł skorzystać z takich ulg".

Rozmawialiśmy z przedstawicielami spółek ubezpieczeniowych, między innymi PZU SA i PZU Życie SA, który ma przygotować specjalną, dedykowaną ofertę dla strażaków ochotników w zakresie ubezpieczenia i majątkowego i na życie, ale także innych ubezpieczeń - powiedział Romowicz.

Na kolejnym posiedzeniu podkomisji będziemy rozmawiać o ulgach w przewozach kolejowych z przewoźnikami takimi jak: POLREGIO S.A. Czy PKP Intercity S.A. z udziałem ministra infrastruktury, żeby w tym zakresie również rozpoczniemy pracę. Poruszyliśmy też temat karty rodziny mundurowej. Zwróciliśmy uwagę, że strażacy ochotnicy zostali wyłączeni z grupy, która jest wyłączona z tych ulg - zaznacza Romowicz, przewodniczący podkomisji stałej do spraw rozwoju i promocji Ochotniczych Straży Pożarnych.

Rozmawialiśmy z przedstawicielami departamentów Ministerstwa Aktywów Państwowych o tym, żeby zaangażować też Orlen w ten proces. Rozszerzyć kartę Orlen OSP na tych strażaków, których nie ma w systemie ratowniczo-gaśniczym. Rozważana jest także możliwość udzielania ulg handlowych na energię elektryczną w remizach strażackich. Dyskusja poszła w dobrym kierunku - podkreśla Romowicz.

Szczegóły wkrótce

Poza tym, w planach są zniżki na przejazdy kolejowe, ale też tańsze tankowanie dla jednostek, które znajdują się poza krajowym systemem ratowniczo-gaśniczym.

Reporter RMF FM dowiedział się również, że pełen pakiet ulg i wszelkie szczegóły mamy poznać za kilka tygodni. Ustalił też, że zmiany nie będą wprowadzane specjalną ustawą, więc tylko od dobrej woli spółek Skarbu Państwa zależy, kiedy wejdą w życie.