Do końca stycznia 2022 roku nie będzie działała poradnia ortopedyczna w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym w Olsztynie. Lekarze ortopedzi nie zdecydowali się na przedłużenie kontraktów. Gdy znajdą się specjaliści pacjenci ponownie będą przyjmowani.

/ Shutterstock

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny musi zatrudnić ortopedów, aby przywrócić funkcjonowanie oddziału ortopedii i traumatologii narządu ruchu i przychodni ortopedycznej. Lekarze specjaliści nie przedłużyli kontraktów. Lekarze chcieli znacznie większej podwyżki, a szpitala nie było na to stać. Ogłosiliśmy drugi konkurs. Wydaje nam się, że warunki są korzystne, a nawet konkurencyjne w porównaniu z innymi specjalnościami - mówi zastępca dyrektora ds. lecznictwa dr Jerzy Górny.

Część lekarzy, którzy pracowali w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym miała przenieść się do placówki w Działdowie. Myślę, że łatwiej jest pracować w mniejszym szpitalu i wykonywać planowe zabiegi, niż dyżurować na ostro, zwłaszcza że jest tutaj też funkcja centrum urazowego, gdzie jest wielu ciężkich pacjentów - mówi dr Górny.

Dyrekcja placówki podkreśla, że nie wyobraża sobie brak takiego oddziału i przychodni w wielofunkcyjnym szpitalu. Oddział jest obecnie zawieszony do końca miesiąca, natomiast działanie przychodni wstrzymano do końca stycznia przyszłego roku. Gdy tylko znajdą się lekarze chętni do pracy, wszystko ma wrócić do normy.