"To był rok konkretnych kroków, decyzji, które pokazują, że to partnerstwo nie jest tylko deklaratywne, ale ma realny wymiar. Zaczynając od energetyki, tego wielkiego kontraktu na dostawy LNG do Polski a przede wszystkim także w sensie politycznym. Wizyta prezydenta Andrzeja Dudy w Waszyngtonie, dobre rozmowy w Białym Domu, deklaracja o strategicznej współpracy w nowym kształcie" - mówi minister prezydencki minister Krzysztof Szczerski, podsumowując w rozmowie z naszym amerykańskim korespondentem Pawłem Żuchowski mijający rok w stosunkach polsko-amerykańskich. ​Krzysztof Szczerski podsumowuje: biznes, bezpieczeństwo, energetyka - to są rzeczy, które są kluczowe.

