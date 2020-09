Błyskawicznie rozchodzą się szczepionki przeciwko grypie. Potwierdzają się tym samym doniesienia naszych reporterów i obawy ekspertów, że tegoroczne dostawy są za małe. Farmaceuci przyznają, że jeszcze nigdy nie widzieli takiego zainteresowania tymi szczepionkami.

Szczepienie przeciwko grypie (zdj. ilustracyjne) / Rafał Guz / PAP

Farmaceuci przyznają, że niemal od razu sprzedają wszystko, co udaje im się zdobyć w hurtowniach. W ciągu zeszłego tygodnia sprzedałem tyle szczepionek, co w całym zeszłym roku - mówi w rozmowie z reporterem RMF FM Mariuszem Piekarskim Grzegorz Kasprowicz, kierownik apteki na warszawskim Powiślu. Jak dodaje, w hurtowniach już widać problemy z dostępnością szczepionek - na nowe dostawy trzeba się zapisywać.

Kasprowicz wyjaśnia, że po szczepionkę na grypę przychodzą głównie osoby starsze, bo dla nich szczepienie jest refundowane - w części lub w całości. Widać jednak, że zainteresowanie jest na tyle duże, że wszystko, co zamówiono u producentów, zniknie z aptek w kilka tygodni. Może być sytuacja, że nie dla każdego starczy - przyznaje.

Ministerstwo Zdrowia cały czas powtarza, że każdy, kto chce się zaszczepić na grypę, będzie miał taką szansę. Nie ujawnia jednak, jak idą rozmowy zmierzające do tego, by kolejne szczepionki dotarły do Polski.



Nie jest prawdą, że ministerstwo chce, żeby tych szczepień było 2 miliony, bo oczywiście chcemy, żeby było więcej - deklarował w Porannej rozmowie w RMF FM minister zdrowia Adam Niedzielski . Będę namawiał wszystkich moich kolegów z rządu, struktur państwowych, do tego, żeby się szczepili - dodał. Jak przyznał, sam szczepi się co roku.