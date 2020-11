Szczęśliwy finał poszukiwań 9-letniego Kajetana w Szczecinie. Chłopiec po godzinie 13:00 - wykorzystując chwilową nieuwagę mamy - wyszedł z mieszkania. Bliscy natychmiast zawiadomili policję. Chłopiec cierpi na autyzm, wymaga więc stałej opieki.

Zdjęcie ilustracyjne / Archiwum RMF FM

Rzecznik prasowa szczecińskiej policji przekazała, że chłopiec odnalazł się cały i zdorwy. Jego poszukiwania trwały niespełna trzy godziny. Brało w nich udział wielu funkcjonariuszy, ze względu na ogłoszony alarm dla całej jednostki.



Do akcji zaangażowano psa tropiącego. Służby były gotowe użyć także dronów. W planach było też przeczesywanie okolicznych lasów, mimo że chłopiec zaginął w ścisłym centrum miasta.



Śledczy zakładali jednak, że mógł wsiąć do tramwaju lub autobusu. 9-latek odnalazł się w centrum. Znalazł go patrol po wcześniejszym zgłoszeniu od mieszkańców o tym, że w jednym z parków po alejkach biega dziecko bez opieki.