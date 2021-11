Parkingowa Strefa Zamieszkania na Starym Mieście w Szczecinie będzie większa. Miejscy radni przegłosowali uchwałę, powiększającą obszar, gdzie za postój samochodem trzeba będzie zapłacić bez względu na posiadany abonament. Obejmie tzw. dolny taras Starego Miasta.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Powiększona Strefa Zamieszkania Stare Miasto obejmie ulice: Kłodną, Środową, Sienną, Rynek Sienny, Rynek Nowy, ul. Wielką Odrzańską, część ul. Małej Odrzańskiej od ul. Środowej do ul. Opłotki, ul. Opłotki i ul. Osiek.

Korzystanie z miejsc parkingowych będzie tam płatne w godz. 8:00 do 17:00 od poniedziałku do piątku w dni robocze. Nowa część SZSM zostanie objęta podstrefą 2, w której opłata za postój wynosi 1,5 zł za pierwsze 15 minut i 30 gr za każde kolejne 3 minuty. Pojazdy będzie można parkować wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Za złamanietego obowiązku zarządca będzie naliczać opłatę dodatkową w wysokości 200 zł, niezależnie od pory dnia, także w weekendy.

Mieszkańcy tego obszaru będą mogli zakupić Kartę Stare Miasto za 360 zł, która przez rok daje prawo do korzystania z miejsc parkingowych w całej strefie bez konieczności płacenia za postój w parkomacie.

"Dołączenie do Strefy Zamieszkania Stare Miasto ww. obszaru doprowadzi do jego uporządkowania pod względem właściwego parkowania. Dodatkowo rozszerzenie Strefy Zamieszkania Stare Miasto wpłynie na zwiększenie rotacji parkujących pojazdów i zwiększy tym samym dostępność miejsc postojowych" - czytamy w uzasadnieniu uchwały. Za projektem głosowało 18 radnych, 7 było przeciw, 2 się w wstrzymało.

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, najprawdopodobniej na początku przyszłego roku.

To kolejny etap zmian parkingowych na Starym Mieście

Pierwsza część Strefy Zamieszkania Stare Miasto została utworzona 1 lutego 2021 roku. Objęła ulice: ul. Łaziebną i Mariacką, część ul. Tkackiej na odcinku od pl. Żołnierza Polskiego do ul. Grodzkiej, część ul. Staromłyńskiej na odcinku od pl. Żołnierza Polskiego do skrzyżowania z ulicami: ul. Koński Kierat i ul. Łaziebną, część ul. Koński Kierat na odcinku od ul. Mariackiej do ul. Farnej, część ul. Staromiejskiej na odcinku od ul. Grodzkiej do ul. Wyszyńskiego.

Miejsca postojowe na Placu Orła Białego objęte są podstrefą nr1, w której opłata za postój wynosi 2,5 zł za pierwsze 15 minut, i 0,5 zł za każde kolejne 3 minuty. Część miejsc postojowych całodobowo, siedem dni w tygodniu jest tylko do dyspozycji posiadaczy Karty Stare Miasto. Wydzielone parkingi dla mieszkańców znajdują się przy Końskim Kieracie, przy ul. Mariackiej i na równoległym do ul. Łaziebnej łączniku między Tkacką a Staromłyńską.

Ważnym elementem uzupełniającym system parkowania na Starym Mieście jest Płatny Parking Niestrzeżony Trasa Zamkowa, gdzie postój kosztuje 2 zł za godzinę.