Sauna Wisła zacumowała w Porcie Czerniakowskim. Drewniana, dwupokładowa konstrukcja ma panoramiczne okno i zewnętrzny taras. Pływająca sauna fińska jest dostępna dla mieszkańców również nieodpłatnie, pod warunkiem wcześniejszej rezerwacji miejsca. Równocześnie z relaksu z pięknym widokiem może korzystać 8 osób.

Widok jaki rozciąga się stamtąd zupełnie nie przystaje do tego, z czym kojarzymy centrum miasta.

To niezwykle urokliwe miejsce, w którym mamy możliwość przede wszystkim obserwowania przestrzeni Natura 2000 - mówi w rozmowie z reporterką RMF FM Jan Piotrowski, pełnomocnik prezydenta Warszawy ds. Wisły. A dobrodziejstw natury mamy tutaj bardzo wiele. Są nietoperze, bobry, czaple, kaczki i nurogęsi - wylicza.

Z sauny można korzystać codziennie, od szóstej rano do północy. I właśnie te wieczorne sesje cieszą się największą popularnością. Klimatyczny widok za oknem i muzyka, którą saunujący mogą umilić sobie czas, przyciąga zainteresowanych.

Sauna powstała w ramach realizacji projektu budżetu obywatelskiego. Poza przestrzenią do saunowania ma też prysznic, toaletę i szafki, w których korzystający zostawiają swoje rzeczy. Mogą z niej korzystać także osoby niepełnosprawne.

W Dzielnicy Warszawa rozgrzewanie można połączyć z... hartowaniem. Pod czujnym okiem ratownika statek zabierze chętnych w miejsce, w którym można morsować - bo takie aktywności są zabronione w Porcie Czerniakowskim.

Takich aktywności z czasem będzie przybywać. Z darmowego wejścia do sauny mogą korzystać poeci, którzy w ramach akcji "Must Be the Poet" będą czytać swoje wiersze.