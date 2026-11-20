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Sporu o zarządzanie rachunkami Trybunału Konstytucyjnego ciąg dalszy. NBP wezwał Bogdana Święczkowskiego i Annę Korwin-Piotrowską, aby w celu rozstrzygnięcia tej kwestii skierowali do 27 listopada powództwa do sądu.

W piątek Narodowy Bank Polski skierował dwa pisma – jedno do prezesa Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego a drugie do sędzi TK Anny Korwin-Piotrowskiej – dotyczące sporu o zarządzanie rachunkami Trybunału Konstytucyjnego.

„W celu jak najszybszego rozstrzygnięcia sporu co do osób właściwych do dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunkach bankowych Trybunału Konstytucyjnego prowadzonych przez NBP (…) proszę o niezwłoczne wystąpienie do właściwego sądu z powództwem o ustalenie wraz z wnioskiem o udzielenie stosownego zabezpieczenia oraz poinformowanie NBP o podjętych w sprawie działaniach nie później niż do dnia 27 listopada 2026 r.” – napisano w obu pismach wysyłanych przez NBP.

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Dlaczego NBP wstrzymał obsługę rachunku TK?

W czwartek wiceprezes NBP Przemysław Litwiniuk w wystąpieniu wideo dostępnym na profilu polskiego banku centralnego stwierdził, jakie motywy kryły się za wstrzymaniem obsługi rachunku bieżącego Trybunału Konstytucyjnego w banku centralnym.

Nie były to motywy polityczne ani aspiracje do tego, aby NBP rozstrzygał ten problem natury ustrojowej – powiedział Przemysław Litwiniuk.

Podkreślił, że bank centralny jest związany przepisami ustawy o NBP, Prawa bankowego, ustawy o usługach płatniczych, postanowieniami regulaminu prowadzenia rachunków w NBP oraz umową z Trybunałem Konstytucyjnym.

W świetle tych dokumentów, jeżeli dochodzi do zbieżnego ubiegania się o możliwość dysponowania środkami przez dwie konkurencyjne osoby i każda z nich dokumentuje się określonymi uprawnieniami, które są ze sobą sprzeczne, to naszym obowiązkiem – i ten obowiązek wykonał oddział okręgowy w Warszawie – jest wstrzymać czasowo możliwość obsługi takiego rachunku – dodał Litwiniuk. Oczekujemy, że konkurujące o to prawo osoby przedłożą w trybie pilnym stosowne umocowanie, najlepiej potwierdzone stosownym orzeczeniem sądu, które będzie dla nas wiążące – powiedział.

Litwiniuk: Tylko sąd

Litwiniuk stwierdził, że w demokratycznym państwie każdy spór powinien zostać rozstrzygnięty przez sąd. Dodał, że szybkie wystąpienie z powództwem w trybie art. 189 Kodeksu postępowania cywilnego z „możliwością szybkiego uzyskania zabezpieczenia pozwoliłoby Trybunałowi Konstytucyjnemu w zakresie obsługi jego rachunków bankowych do normalności”.

Takie wymagania stawia nie tylko NBP, przed każdym podmiotem postawiłby je każdy bank komercyjny – stwierdził Litwiniuk. Liczymy, że osoby czujące się odpowiedzialne za funkcjonowanie ważnego organu konstytucyjnego państwa, jakim jest Trybunał, podejmą stosowne działania i przedłożą w trybie pilnym stosowną dokumentację. Jeżeli tego nie zrobią, będziemy poszukiwać innych rozwiązań, które pozwolą nam uzyskać tytuł pochodzący od niezależnego sądu i pozwalający nam rozstrzygnąć tę wątpliwość – powiedział.

Podkreślił, że bank centralny w tej sprawie nie kieruje się „żadnym poglądem politycznym” ani „żadnym poglądem prawnym, dotyczącym statusu poszczególnych osób aspirujących do miana kierujących Trybunałem Konstytucyjnym”.

Dalsze kroki w kierunku rozwikłania problemu z obsługą rachunku bieżącego Trybunału Konstytucyjnego nie leżą po stronie NBP – powiedział wiceprezes.

Zadeklarował, że w tej sprawie „NBP nie będzie ulegał żadnym wpływom politycznym ani pozamerytorycznym”.

NBP wstrzymał realizację zleceń TK

W poniedziałek bank centralny, powołując się na przepisy ustawy o usługach płatniczych oraz regulamin prowadzenia rachunku w NBP, poinformował, że podjął decyzję o wstrzymaniu realizacji zleceń płatniczych na rachunkach Trybunału Konstytucyjnego „niezależnie od tego, przez kogo są one zlecane”. NBP dodał, iż „za uzasadnione uznane zostały wątpliwości co do właściwej reprezentacji TK w stosunkach z NBP”.

30 października przedstawiciele grupy osób wybranych w tej kadencji Sejmu na sędziów TK przekazali, że Anna Korwin-Piotrowska jako najstarszy stażem sędzia została kierującą Trybunałem Konstytucyjnym i wydała zarządzenie o przerwie w czynnościach prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Święczkowski uznał to za uzurpację. Również prezydent Karol Nawrocki stwierdził m.in., że „doszło do naruszenia porządku konstytucyjnego RP i siłowego przejęcia konstytucyjnego organu państwa”.