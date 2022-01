Zima nadal trzyma, a mróz w tym tygodniu nie zamierza odpuścić. Synoptycy zapowiadają nawet -20 stopni Celsjusza.

(zdjęcie ilustracyjne) / shutterstock /

Na wschodzie i pogórzu śnieg oraz mróz, nawet do -20 stopni w Karpatach, a na zachodzie duże zachmurzenie i deszcz - tak zapowiada się bieżący tydzień.

W poniedziałek na południowym wschodzie będzie pogodnie i bez opadów, na pozostałym obszarze kraju pochmurnie z opadami śniegu przechodzącymi w deszcz ze śniegiem oraz na zachodzie w deszcz lub mżawkę, gdzieniegdzie marznące i powodujące gołoledź.

Temperatura na wschodzie od -6 st. C do 0, a na zachodzie od 1 st. C do 6 st. C.

Noc z poniedziałku na wtorek na wschodzie kraju będzie mroźna, temperatura na Podkarpaciu i Lubelszczyźnie spadnie do -15 st. C, a w rejonach podgórskich Bieszczad do -20 st. C. Na zachodzie temperatura wyniesie od 0 do plus 3 st. C. Ta duża różnica temperatury spowodowana będzie pozostawaniem na wschodzie zimnej masy powietrza pochodzenia arktycznego i napływem na zachód cieplejszej masy polarnej morskiej, po przejściu zatoki niżowej z ciepłym frontem atmosferycznym.

We wtorek w całym kraju będzie pochmurnie z opadami śniegu na wschodzie i deszczu na zachodzie, lokalnie na południowym wschodzie także marznącego i powodującego gołoledź. W Karpatach opady śniegu i tam grubość pokrywy śnieżnej może wzrosnąć o około 10 cm. Prawie w całym kraju temperatura w ciągu dnia będzie powyżej 0 st. C. Wzrośnie prędkość i porywistość północno-zachodniego wiatru.

Od środy do końca tygodnia Polska znajdzie się na skraju niżu, którego ośrodek przemieszczał się będzie znad Morza Północnego nad Litwę. Zachmurzenie będzie duże z większymi przejaśnieniami i na wschodzie z opadami śniegu, a na pozostałym obszarze głównie z opadami deszczu lub deszczu ze śniegiem.

W dalszym ciągu utrzyma się podział na cieplejszy zachód i chłodniejszy wschód. Temperatura w nocy na wschodzie wyniesie od -8 st. C do 0, zaś na zachodzie od -1 st. C do 4; z kolei w dzień będzie odpowiednio od -2 st. C do 3 st. C oraz od 2 st. C do 7 st. C.

Wzrośnie prędkość wiatru oraz jego porywistość; na wybrzeżu wiatr będzie okresami dość silny oraz silny i w porywach osiągać może do 75 km/h.