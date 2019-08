Akcja wydobycia i neutralizacji dwóch niewybuchów z czasów II wojny światowej rozpoczęła się na torze wodnym Szczecin-Świnoujście. Mieszkańców i turystów będzie obowiązywał zakaz zbliżania się do niebezpiecznej strefy.

Niewybuchy zostaną wydobyte z Zalewu Szczecińskiego (zdj. arch.) / Marcin Bielecki / PAP

Akcja rozpoczęła się zgodnie z planem. Nurkowie są już na miejscu - poinformowała Hanna Lachowska ze świnoujskiego magistratu. Dwa niewybuchy z czasów II wojny światowej zostaną podniesione, przetransportowane na okręcie Kanałem Piastowskim i Świną do Zatoki Pomorskiej, i zneutralizowane na poligonie morskim.



Operację prowadzą marynarze i nurkowie-minerzy 8. Flotylli Obrony Wybrzeża. Do akcji zaangażowana została załoga trałowca ORP Gopło z 13. Dywizjonu Trałowców oraz żołnierze i Grupa Nurków Minerów z 12. Dywizjonu Trałowców.

Jaki jest plan akcji?



Podniesienie niewybuchów ma potrwać ok. 3 godzin. Rozpoczęcie ich transportu zaplanowano na godz. 8. Ok. godz. 9:30 okręt z ładunkiem ma wypłynąć z rejonu Świnoujścia na bezpieczną odległość.



W związku z akcją zamknięte zostało wejście na Zalew Szczeciński; wstrzymany został też ruch statków wchodzących z redy portu Świnoujście w kierunku Zalewu Szczecińskiego oraz wychodzących z zalewu na Zatokę Pomorską.



Okręt z niewybuchami ma przepłynąć przez Kanał Piastowski w godz. 8.30-9.30. Ewakuowane będą osoby ze strefy bezwzględnego zagrożenia, przebywające 200 m od osi toru wodnego - mieszkańcy zostaną przetransportowani do budynku Ochotniczej Straży Pożarnej Świnoujście-Karsibór.



W tym czasie osoby przebywające do 750 m od kanału, zobowiązane będą do pozostania w budynkach, nie zbliżania się do okien, nie przebywania na balkonach i tarasach. Od godz. 8 do 10 nie będzie też można wchodzić do morza i na plażę w odległości 750 m od falochronu zachodniego (w pobliżu do wejścia na plażę Aleją Interferie), a także na falochrony zachodni i środkowy.



Podczas transportu niewybuchów wstrzymany na około godzinę będzie ruch miejskich promów na obu świnoujskich przeprawach. Ostatnie promy "Karsibór" na ogólnodostępnej przeprawie Centrum odbiją od brzegu o godz. 8. Ostatnie promy "Bielik" na przeprawie "Warszów" odbiją natomiast o godzinie 8.20. Wstrzymany zostanie także ruch pociągów. Skład wyjeżdżający ze Świnoujścia do Katowic o godz. 9.36 ma czekać na pasażerów z pierwszego wznowionego promu "Bielik".