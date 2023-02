Sukces polskich hematologów w Stanach Zjednoczonych. Zaproponowana przez nich metoda leczenia szpiczaka plazmocytowego jest uznawana za jeden z nowych światowych standardów. Wyniki przeprowadzonego przez nich pierwszego niekomercyjnego badania PMC ATLAS zostały przedstawione podczas konferencji ASCO oraz opublikowane w czasopiśmie "The Lancet Oncology".

(zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Metoda proponowana przez polskich naukowców to podanie trzech leków zamiast jednego, czyli zastosowanie bardziej intensywnego leczenia.

To silniejsze leczenie lepiej powstrzymuje nawroty choroby - tłumaczy profesor Krzysztof Giannopoulos.

To zmiana koncepcji terapii. Dotychczas leczenie podtrzymujące to był jeden lek, podawany w sposób ciągły. Nasza koncepcja była taka, że pogłębiły efekt terapii dając trzy leki, które nie są chemioterapeutykami. Nie musimy się obawiać o bezpieczeństwo terapii, są dobrze tolerowane. Okazuje się, że takie wzmocnienie efektu terapeutycznego jest w pewnych grupach pacjentów bardzo pożądane. Nasze badanie dowiodło, że ryzyko progresji zmniejsza się o 50 procent, jeśli pacjent otrzymuje trzy leki zamiast jednego. Co ważne, to jest terapia zindywidualizowana, nie musimy dawać zawsze trzech leków, możemy się wycofywać, dla pacjentów lepiej rokujących - opisuje jeden z autorów badania PMC Atlas profesor Giannopoulos.

Jeden z leków podawany jest dożylnie, a dwa pozostałe doustnie.

Naukowcy z Polskiego Konsorcjum Szpiczakowego będą starać się o refundację tego nowego modelu leczenia dla polskich pacjentów. Rocznie mogłoby z niego skorzystać w Polsce około 800, czyli jedna trzecia wszystkich osób, u których wykrywany jest szpiczak plazmocytowy.

Duże wyzwanie to wykorzystanie wyników badania akademickiego niekomercyjnego do zmiany terapii systemowej. W Stanach Zjednoczonych nie ma z tym problemu. W Europie, a w Polsce szczególnie inicjatorami zmian były do tej pory głównie firmy farmaceutyczne. Polscy pacjenci już mają jednak korzyść: 90 procent pacjentów, którzy brali udział w badaniu klinicznym, to polscy pacjenci, leczeni w Polsce. Ostatnie decyzje refundacyjne zwiększyły bardzo dostęp do leków dla chorych na szpiczaka. To dobrze rokuje - dodaje profesor Giannopoulos.

W badaniu PMC Atlas brało udział około 200 pacjentów. Około 10 procent spośród z nich to Amerykanie z University of Chicago, który był partnerem merytorycznym polskiego badania.