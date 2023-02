"Z Putinem o zakończeniu wojny rozmawiać nie można, dlatego że do tanga trzeba dwojga. On nie jest zainteresowany negocjacjami i rozwiązaniem kompromisowym. Stanowisko Putina jest nie do przyjęcia ani dla Ukrainy, ani dla Zachodu, bo polega na przejęciu części wschodniej Ukrainy, a najlepiej w ogóle zdominowaniu całej Ukrainy" - mówiła w Popołudniowej rozmowie w RMF FM prezes Centrum Stosunków Międzynarodowych dr Małgorzata Bonikowska. Podkreśliła, że do zakończenia konfliktu konieczne jest pokazanie Rosjanom, że nie mogą tej wojny wygrać. "Dopiero przesądzenie na polu walki, ewidentne sukcesy armii ukraińskiej, mogą dać do myślenia Rosjanom, a zwłaszcza wierchuszce na Kremlu, że po prostu tej wojny nie da się wygrać, bo oni do tej pory nie przyjmują tego do wiadomości" - mówiła.

Doktor Bonikowska mówiła także, że Zachód zaczyna coraz częściej mówić o możliwości skrócenia konfliktu. Konieczne jest jednak doprowadzenie do sytuacji, w której przystopowane będą imperialistyczne ambicje Rosji. "Zachód chce też dać sygnał światu, że nie ma zgody na taką politykę nigdzie indziej. Gramy więc o ogromną stawkę - o to, by w tym roku nie doszło do przesilenia na stronę Rosji, ale najlepiej, jakby doszło do przesilenia militarnego, przesądzenia wojny, po stronie ukraińskiej" - mówiła. Zachód nie chce także dojść do momentu, gdy nie będzie w stanie przekazywać Ukrainie więcej broni. "Przemysł zbrojeniowy Zachodu ledwo zipie i po prostu nie jest w stanie dostarczyć tego wszystkiego na front natychmiast, na to potrzeba czasu" - mówiła, podkreślając, że część krajów nie będzie chciała się pozbywać sprzętu dla własnego bezpieczeństwa. Wskazała także, że najbliższe dni będą bardzo istotne, chociażby ze względu na rocznicę wybuchu wojny. "Rosjanie bardzo lubią rocznice i na pewno dla nich 24 lutego to jest moment ważny, dla Putina osobiście, bo to też jest jego wojna, jego autorytet zaangażowany w to. On niewątpliwie będzie chciał, by Rosjanie czuli się dumni, żeby nie mieli żadnej wątpliwości, że jednak oni wygrywają, choć to nie jest prawda. Jednocześnie myślę, że to jest wewnętrzne konsolidowanie wokół niego obozu władzy. On gra o wszystko, on nie może tej wojny przegrać" - podkreślała rozmówczyni Piotra Salaka.