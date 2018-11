25-letniego Macieja T. chojnicka prokuratura oskarżyła o spowodowanie ciężkich obrażeń ciała u 13-letniej dziewczynki oraz narażenia na nie dziewięciorga nastolatków.

Zdjęcie ilustracyjne / RMF FM

Rzecznik Prokuratury Okręgowej Paweł Wnuk poinformował w czwartek w oficjalnym komunikacie, że do Sądu Okręgowego w Słupsku został skierowany akt oskarżenia przeciwko 25-letniemu Maciejowi T.

Prokuratura oskarżyła go o spowodowanie ciężkich obrażeń ciała u 13-letniej dziewczynki oraz narażenia na nie dziewięciorga nastolatków.



Jak wynika z ustaleń śledztwa, 27 czerwca 2018r. w Chojnicach przy ul. Młodzieżowej oskarżony z posiadanej przez siebie broni pneumatycznej oddał co najmniej siedem strzałów w kierunku nastolatków przebywających w pobliżu placu zabaw.



13-latka doznała ciężkich obrażeń oka. Konieczna była operacja usunięcia fragmentów tęczówki oraz soczewki. Pozostałym nastolatkom nic się nie stało, ale, jak poinformował Wnuk, "z racji stworzonego przez oskarżonego zagrożenia, zostali jego zachowaniem narażeni na ciężki uszczerbek na zdrowiu".



Maciej T. nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu przestępstwa. Złożył wyjaśnienia. Najpierw zaprzeczył, by strzelał z broni pneumatycznej, ostatecznie przyznał, iż oddał strzały, ale te "były niecelowe".



Wobec Macieja T. zastosowano tymczasowe aresztowanie. Jak poinformował rzecznik prokuratury, mężczyzna był w przeszłości wielokrotnie karany, w tym za przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, dlatego będzie odpowiadał w ramach recydywy. Maciejowi T. grozi do lat 15 więzienia.



(nm)