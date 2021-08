Wyrok Europejskiego Trybunału Praw Człowieka nie upoważnia Polski i Litwy do przekroczenia granicy z Białorusią – usłyszał dziennikarz RMF FM Piotr Bułakowski od pograniczników. Sąd międzynarodowy orzekł, że m.in. nasz kraj musi zapewnić migrantom koczującym przy granicy żywność, ubrania, opiekę medyczną i, jeśli to możliwe, tymczasowe schronienie.

Policja i wojsko w pobliżu miejscowości Usnarz Górny. Mija kolejny dzień, w którym grupa cudzoziemców koczuje na granicy polsko-białoruskiej. Przejścia na polską stronę pilnują żołnierze i funkcjonariusze SG / Artur Reszko / PAP

Od kilkunastu dni na granicy polsko-białoruskiej koło Usnarza Górnego koczuje grupa ponad 24 imigrantów. Chcą dostać się do Polski i starają się o pomoc międzynarodową. Na granicę pojechało wojsko, żeby wspoóc w działaniach Straż Graniczną.

Postawiony został także drut kolczasty, by migranci nie przedostali się do naszego kraju. Z białoruskiej strony przed ewentualnym odwrotem imigrantom zagradzają drogę białoruskie służby.

Policja i wojsko w pobliżu miejscowości Usnarz Górny / Artur Reszko / PAP

W niedzielę polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych skierowało do strony białoruskiej notę dyplomatyczną, oferując pomoc humanitarną dla migrantów.

W poniedziałek wieczorem ze składnicy Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych wyjechał transport z pomocą humanitarną dla imigrantów na terenie Białorusi. Składa się on z m.in. z namiotów, koców i agregatów prądotwórczych. We wtorek prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski poinformował, że transport znajduje się na przejściu granicznym w Bobrownikach.



Otrzymaliśmy kopię białoruskiej noty dyplomatycznej, z której jasno wynika, że brak jest zgody ze strony Białorusi na przekroczenie przez polski konwój humanitarny granicy polsko-białoruskiej - poinformował z kolei we wtorek wieczorem wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz w TVP Info. Informację tę potwierdził także na konferencji prasowej w środę premier Mateusz Morawiecki. Według szefa rządu mamy do czynienia ze specjalnie przygotowaną akcją reżimu Alaksandra Łukaszenki.

W środę Europejski Trybunał Praw Człowieka zdecydował, że Polska musi zapewnić migrantom koczującym przy jej granicy żywność, ubrania, opiekę medyczną i, jeśli to możliwe, tymczasowe schronienie.

"Jednocześnie środki te nie powinny być rozumiane jako wymóg", by Polska wpuściła tych migrantów na swoje terytorium - dodał ETPC. Takie same wytyczne Trybunał przekazał Łotwie.

Trudna sytuacja na granicy

W ostatnich dniach na granicy polsko-białoruskiej doszło do kryzysu migracyjnego. Rząd przekonuje, że to metoda reżimu Alaksandra Łukaszenki w ramach tzw. wojny hybrydowej. We wspólnym oświadczeniu premierzy państw: Polski, Litwy, Łotwy i Estonii stwierdzili, że bieżący kryzys na granicach z Białorusią został zaplanowany i systematycznie zorganizowany. Wezwali też władze białoruskie do zaprzestania działań prowadzących do eskalacji napięć.

Wojsko rozpoczęło również budowę płotu na granicy polsko-białoruskiej w regionie Zubrzycy Wielkiej na Podlasiu. Ogrodzenie o wysokości około 3- metrów, które powstrzymać ma falę migrantów, ma mieć 180 kilometrów.