Stan zagrożenia hydrogeologicznego w 15 województwach. PIG ostrzega przed niżówką

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Państwowy Instytut Geologiczny ostrzega: przez cały październik aż 15 województw będzie objętych stanem zagrożenia hydrogeologicznego. Utrzymujący się deficyt opadów może skutkować dalszym spadkiem poziomu płytkich wód podziemnych, co może utrudnić dostęp do wody w wielu regionach kraju.

Stan zagrożenia hydrogeologicznego - co to oznacza?

Państwowa służba geologiczna wydała oficjalne ostrzeżenie hydrogeologiczne, które obowiązuje od 1 do 31 października. Stanem zagrożenia objęto aż 15 województw: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie. Dodatkowo, lokalne problemy mogą pojawić się także w centralnej części województwa warmińsko-mazurskiego.

Jak podkreśla Państwowy Instytut Geologiczny, prognozy na październik zakładają utrzymanie się niekorzystnych warunków pogodowych, przede wszystkim deficytu opadów. W ostatnich miesiącach poziom płytkich wód podziemnych w wielu regionach Polski znacząco się obniżył, a w licznych punktach pomiarowych spadł poniżej najniższych wartości notowanych w wieloleciu.

Utrudnienia w dostępie do wody

Według prognoz w październiku na dużym obszarze kraju zwierciadło płytkich wód podziemnych może znaleźć się poniżej stanu niskiego ostrzegawczego. To może oznaczać poważne utrudnienia w zaopatrzeniu w wodę z płytkich ujęć, takich jak studnie.

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Najbardziej zagrożony jest pierwszy poziom wodonośny, który szybko reaguje na zmiany pogody. Głębsze ujęcia, wykorzystywane przez wodociągi, są mniej podatne na krótkotrwałe niedobory opadów.

Zagrożenie narasta od wiosny

Stan zagrożenia hydrogeologicznego utrzymuje się w Polsce już od wiosny, a jego zasięg systematycznie się zwiększa. W maju ostrzeżenie dotyczyło 7 województw, w czerwcu i lipcu już 14, a od sierpnia aż 15 regionów. Taki sam zasięg obowiązuje również we wrześniu i październiku.

Czym jest niżówka hydrogeologiczna?

Niżówka hydrogeologiczna to sytuacja, w której zwierciadło wód podziemnych obniża się poniżej stanu niskiego ostrzegawczego. Państwowy Instytut Geologiczny określa ten próg na podstawie minimalnych rocznych poziomów wód obserwowanych w wieloleciu. Takie zjawisko może prowadzić do poważnych problemów z dostępem do wody, zwłaszcza na terenach wiejskich i w miejscach korzystających z płytkich studni.