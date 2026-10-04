Niebezpiecznie w 14 województwach. IMGW wydał alerty, widzialność spadnie poniżej 200 m

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Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstą mgłą dla niemal całego kraju z wyjątkiem Pomorza oraz Warmii i Mazur. Alerty zaczną obowiązywać dziś wieczorem. Szczególną ostrożność powinni zachować kierowcy. Należy pamiętać, by w czasie mgły włączyć światła mijania lub przeciwmgłowe przednie, albo oba te światła jednocześnie.

Gęste mgły wystąpią w prawie całej Polsce

Ostrzeżenia IMGW dotyczą województw: zachodniopomorskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego, łódzkiego, mazowieckiego, lubelskiego i podlaskiego. Zaczną obowiązywać dziś o godz. 22.00 i będą aktualne do godz. 9.00 w poniedziałek 5 października.

Prognozuje się gęste mgły, w zasięgu których widzialność może miejscami wynosić poniżej 200 metrów - poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Wybierasz się w trasę? O tym musisz pamiętać

Wyraźnie zwolnij i zwiększ odstęp od poprzedzającego pojazdu

We mgle droga hamowania może być dłuższa, a przeszkoda pojawia się w zasięgu wzroku nagle. Prędkość należy dostosować do widoczności - tak, by móc zatrzymać auto przed niewidoczną przeszkodą.

Włącz światła mijania lub przeciwmgłowe przednie, albo oba te światła jednocześnie

Tylnego światła przeciwmgłowego używaj tylko wtedy, gdy widoczność spada poniżej 50 metrów. Po jej poprawie trzeba je wyłączyć, by nie oślepiać innych. Przednie światła przeciwmgłowe mogą poprawić widoczność, ale nie zastępują ostrożnej jazdy.

Nie wyprzedzaj i unikaj gwałtownych manewrów

Gęsta mgła utrudnia ocenę odległości, prędkości i sytuacji na sąsiednim pasie. Jedź płynnie, sygnalizuj manewry odpowiednio wcześniej i szczególnie uważaj przed skrzyżowaniami, przejściami dla pieszych oraz na drogach bez pobocza.

Alerty IMGW / materiały udostępnione



Ostrzeżenie meteorologiczne I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

W 15 województwach stan zagrożenia hydrogeologicznego

Państwowy Instytut Geologiczny poinformował, że stan zagrożenia hydrogeologicznego związany z prognozowaną niżówką obowiązuje w 15 województwach. Przy utrzymaniu deficytu opadów poziom płytkich wód podziemnych może nadal spadać.

Państwowa służba geologiczna wydała ostrzeżenie hydrogeologiczne obowiązujące od 1 do 31 października. Stanem zagrożenia objęto województwa: dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubelskie, lubuskie, łódzkie, małopolskie, mazowieckie, opolskie, podkarpackie, podlaskie, pomorskie, śląskie, świętokrzyskie, wielkopolskie i zachodniopomorskie.

Lokalnie niżówka hydrogeologiczna może wystąpić także w województwie warmińsko-mazurskim, przede wszystkim w jego centralnej części.