Środa w całym kraju będzie chłodna z temperaturami od 4 do 12 stopni Celsjusza - powiedział PAP Szymon Ogórek, synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. W nocy możliwe są gęste mgły, ograniczające widoczność do 200 metrów.

Zdjęcie ilustracyjne / Paweł Balinowski / RMF FM

W środę nad znacznymi obszarami kraju utrzymywać się będzie zachmurzenie umiarkowane i duże, z możliwymi przelotnymi opadami deszczu. Od zachodu w kierunku wschodnim rozbudowywać się będzie strefa rozpogodzeń.



Do końca dnia najwięcej opadów będzie w rejonie Zatoki Gdańskiej. Na południowym wschodzie duże zachmurzenie utrzyma się do końca dnia. Będzie chłodno. W dzień temperatura maksymalna wyniesie od 4 stopni Celsjusza na rejonach podgórskich, przez 8-11 stopni na przeważającym obszarze kraju, do około 12 stopni w rejonie Szczecina - powiedział Ogórek.



W nocy przewidywane jest postępujące rozpogodzenia w kierunku wschodnim, jednak od zachodu do Polski zacznie wkraczać kolejny, ciepły front atmosferyczny, który przyniesie ze sobą chmury i opady deszczu. W nocy temperatura w rejonie Pojezierza Pomorskiego i na Kaszubach spadnie do minus dwóch stopni Celsjusza.

Na pozostałym obszarze kraju spodziewane są temperatury od zera w centralnym pasie, do 5-6 stopni na zachodzie Polski. W miejscach rozpogodzeń, gdzie będzie wiał słaby wiatr, możliwe są gęste mgły, ograniczające widoczność do dwustu metrów, które mogą się utrzymać także po wschodzie słońca.