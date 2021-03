Ponad 800 luksusowych samochodów sprowadziła do Polski nie odprowadzając podatku zorganizowana grupa rozbita przez policjantów z Radomia. Zatrzymano cztery osoby.

Zatrzymani mają od 28 do 42 lat / Policja Mazowiecka /

Nad rozpracowaniem grupy przestępczej pracowali policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Wojewódzkiej Policji w Radomiu i śledczy z Prokuratury Okręgowej w Radomiu.

Zatrzymani mężczyźni mają od 28 do 42 lat. Samochody były kupowane na firmy-słupy zakładane na osoby bezrobotne, najczęściej bez stałego miejsca zamieszkania. Samochody porsche, bmw czy audi pochodziły przede wszystkim z Czech. Odsprzedawano je potem osobom fizycznym i firmom. Cześć pojazdów - w celu uniknięcia przez podejrzanych opłaty akcyzy - była przerabiana na ciężarówki.

Straty Skarbu Państwa z tytułu podatku VAT i akcyzowego wyniosły ok. 35 mln złotych.



Policjanci i prokuratorzy zabezpieczyli na poczet przyszłych kar ponad 160 tys. zł. U jednego z zatrzymanych odnaleziono również broń i podrabianą policyjną "blachę".



Zatrzymani mężczyźni usłyszeli zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, zarzuty firmanctwa i pomocnictwa do firmanctwa, wystawiania poświadczających nieprawdę faktur VAT w celu osiągnięcia korzyści majątkowej oraz prania brudnych pieniędzy. Grozi za to do 10 lat pozbawienia wolności.