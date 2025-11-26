Przepisy, wedle których sędziowie Sądu Najwyższego - powołani na stanowisko po styczniu 2019 roku - przechodzą w stan spoczynku z dniem ukończenia 65. roku życia, czyli wcześniej niż sędziowie powołani do SN przed 2019 rokiem, Trybunał Konstytucyjny uznał w środę za niekonstytucyjne.

Trybunał Konstytucyjny (zdjęcie poglądowe) / Rafał Guz / PAP

Trybunał Konstytucyjny uznał, że przepisy różnicujące wiek przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego są niezgodne z konstytucją.

Chodzi o nowelizację ustawy z 2018 roku, która wprowadziła dwa progi wiekowe: 65 lat dla sędziów powołanych po 2019 roku i 70 lat (z opcją przedłużenia do 72 lat) dla sędziów powołanych wcześniej.

Wniosek w tej sprawie złożyła I Prezes SN Małgorzata Manowska. Jej zdaniem nowe przepisy wprowadzały nieuzasadnione różnicowanie praw sędziów na podstawie daty powołania.

TK, pod przewodnictwem sędzi Krystyny Pawłowicz, orzekł większością głosów, że takie zróżnicowanie jest arbitralne i nie znajduje racjonalnego uzasadnienia.

Prezes TK Bogdan Święczkowski podkreślił, że wszyscy sędziowie SN powinni być traktowani równo, niezależnie od daty objęcia urzędu.

Zaskarżone we wniosku I Prezes SN Małgorzaty Manowskiej przepisy zostały wprowadzone nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym z listopada 2018 roku. Przewiduje ona, że sędzia Sądu Najwyższego "przechodzi w stan spoczynku z dniem ukończenia 65. roku życia".

Według noweli zasada ta dotyczy jednak sędziów, którzy urząd w SN objęli po wejściu w życie nowych przepisów, czyli od 2019 roku. Sędziowie, którzy urząd w SN objęli przed wejściem w życie nowelizacji, przechodzą w stan spoczynku z dniem ukończenia 70. roku życia - chyba że oświadczyli wolę dalszego zajmowania stanowiska i przedstawili zaświadczenie stwierdzające, że są zdolni, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków sędziego - wówczas mogą zajmować stanowisko nie dłużej niż do 72. roku życia.

Wniosek Małgorzaty Manowskiej

Pytanie prawne w związku z tymi przepisami Małgorzata Manowska skierowała do Trybunału Konstytucyjnego w sierpniu tego roku. Wniosek zmodyfikowała we wrześniu i wniosła w nim o stwierdzenie przez TK o niekonstytucyjności wskazanych przepisów.

Wniosek I Prezes SN był przedmiotem środowego posiedzenia TK, na którym stwierdzono niezgodność zaskarżonych przepisów z konstytucją. Wyrok zapadł większością głosów, w składzie pięcioosobowym pod przewodnictwem sędzi Krystyny Pawłowicz. Zdanie odrębne złożył natomiast sędzia Andrzej Zielonacki.

Prezes TK: Sędziowie powinni być traktowani w równy sposób

Prezes TK, sprawozdawca Bogdan Święczkowski podkreślił, że w obszarze przechodzenia w stan spoczynku zarówno sędziowie SN powołani na stanowisko przed 2019 r., jak i ci powołani po styczniu 2019 r. "powinni być traktowani w sposób równy - bez zróżnicowania zarówno dyskryminującego, jak i faworyzującego".

Jak wskazał, sędziowie z obu tych grup "mają jedną wspólną cechę", którą jest objęcie przez nich stanowisko sędziego SN.

Zaskarżone przepisy różnicują pozycję prawną sędziów Sądu Najwyższego w oparciu o kryterium daty powołania: przed wejściem lub po wejściu w życie ustawy zmieniającej z 2018 roku. Przekłada się to na zróżnicowanie praw i obowiązków tychże sędziów, zwłaszcza w obszarze fundamentalnego prawa i zarazem obowiązku każdego z sędziego, jakim jest czynne sprawowanie stanowiska - mówił Święczkowski.

Ocena Trybunału Konstytucyjnego

W ocenie TK, wprowadzone zróżnicowanie, w kontekście wieku przejścia w stan spoczynku, "nie znajduje racjonalnego uzasadnienia" i stanowi "arbitralną decyzję ustawodawcy".

Święczkowski podkreślił, że ustawodawca wprowadził tymi przepisami "niedopuszczalne konstytucyjne zróżnicowanie podmiotów podobnych, przy czym stan zróżnicowania mógłby w SN utrzymywać się tak długo, jak długo orzekałby w nim ostatni sędzia powołany przed 1 stycznia 2019 roku".

Dopiero wówczas - wskazał prezes TK - regulacja stałaby się bezprzedmiotowa, a sędziowie SN przechodziliby w stan spoczynku osiągając ten sam wiek.

Jak dodał, w związku ze środowym wyrokiem sędziowie SN, którzy objęli urząd po styczniu 2019 roku "nie są już zobowiązani do przejścia w stan spoczynku z dniem ukończenia 65. roku życia" i "zostają objęci systemem obowiązującym sędziów powołanych przed wejściem w życie ustawy zmieniającej z 2018 roku".

"Trybunał powinien stwierdzić zgodność przepisów z konstytucją"

Sędzia Andrzej Zielonacki, który złożył zdanie odrębne ocenił, że TK powinien był stwierdzić zgodność zaskarżonych przepisów z konstytucją. Ocenił, że Trybunał "zupełnie pominął utrwalony w jego własnej judykaturze pogląd, w myśl którego kontrola konstytucyjności ustaw opiera się na założeniu racjonalności ustawodawcy i domniemaniu zgodności badanych norm z konstytucją".

Podkreślił też, że konstytucja "w żadnym przepisie nie reguluje materii wieku, po osiągnięciu którego sędziowie - niezależnie jakiej kategorii sądów - przechodzić mają w stan spoczynku".

W swoim sierpniowym wniosku do Trybunały Konstytucyjnego Manowska podkreśliła, że prawo do przejścia w stan spoczynku ze względu na wiek jest - prócz jednym z gwarancji niezawisłości sędziowskiej - "uprawnieniem, a nie prawnym obowiązkiem".

Zdaniem Manowskiej, w odniesieniu do grupy sędziów obejmujących rząd po 2019 roku pojawia się "problem konstytucyjny, sprowadzający się do arbitralnego ustalenia wieku przejścia w stan spoczynku oraz ukształtowania związanego z nim ustawowego prawa do przejścia w stan spoczynku jako bezwzględnego obowiązku".

W piśmie do TK Manowska wskazała, że od stycznia 2019 r. urząd sędziego w SN objęło łącznie 29 sędziów, z czego w tym roku 65 lat ukończy dwóch z nich, a kolejnych dwóch osiągną ten wiek w 2026 roku.