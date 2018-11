Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego oraz Krajowy Sekretariat Górnictwa i Energetyki Solidarności wezwały do rozpoczęcia rozmów "dotyczących kompleksowych rozwiązań, pozwalających złagodzić skutki wzrostu cen energii elektrycznej".

Zdj. ilustracyjne / Dusko Marusic/PIXSELL / PAP/EPA

W ocenie związkowców, zapowiedziane przez resort energii rekompensaty podwyżek wielkości rachunków za prąd dla odbiorców indywidualnych nie rozwiązują problemu.

W listopadzie minister energii Krzysztof Tchórzewski zapewnił, że wszystkie gospodarstwa domowe, bez względu na dochód, otrzymają rekompensaty z tytuły wzrostu cen energii. Rozliczeniem mają zająć się dostawcy energii. Koszt rekompensat podwyżek cen prądu dla gospodarstw domowych resort szacuje na "znacząco ponad 1 mld zł", a uwzględniając małe i średnie firmy byłoby to kilka miliardów zł.

Zapowiedziana przez pana ministra rekompensata wzrostu kosztów energii elektrycznej dla odbiorców indywidualnych w żadnej mierze nie rozwiąże problemu drastycznych podwyżek rachunków za energię elektryczną, a jedynie odsunie te podwyżki w czasie. Ponadto zapowiedziane rekompensaty mają objąć jedynie gospodarstwa domowe, tymczasem drożejąca energia dotyka również samorządy oraz firmy - czytamy w piśmie szefa śląsko-dąbrowskiej "S" Dominika Kolorza i szefa Sekretariatu Górnictwa i Energetyki związku Jarosława Grzesika.

O ile w przypadku przedsiębiorstw energochłonnych, dzięki staraniom m.in. NSZZ Solidarność, finalizowane są prace nad odpowiednim systemem ulg i rekompensat, to w przypadku pozostałych firm oraz instytucji i zakładów prowadzonych przez samorządy nie przewidziano żadnych instrumentów osłonowych. Bez tego typu działań należy spodziewać się wzrostu cen towarów i usług oraz spowolnienia wzrostu gospodarczego. Innymi słowy finalne koszty drożejącej energii dla przedsiębiorstw i samorządów również poniosą obywatele - oceniają związkowcy.

Wiceminister energii Tadeusz Skobel, odpowiadając 22 listopada w Senacie (w debacie nad nowelizacją prawa energetycznego) na pytania dotyczące wzrostu cen energii, przypomniał, że rząd pracuje nad "rekompensatami z tytułu wzrostu cen energii z przyczyn fundamentalnych" dla odbiorców indywidualnych (w taryfie G), które są obecnie na etapie uzgodnień międzyresortowych i unijnych. Natomiast dla małych i średnich przedsiębiorstw, ta deklaracja, która padła, o tym, by te rachunki nie wzrosły, były zrekompensowane tym postępowaniem, które się w tej chwili czyni, jest przedmiotem prac rządu z takim harmonogramem, by do końca tego roku ujrzała światło dzienne uchwała, która reguluje te kwestie - zapewniał przed tygodniem wiceminister.

Zdaniem związkowców z "S", celem zapowiadanego wprowadzenia rekompensat dla gospodarstw domowych jest - jak napisali - "wyłącznie uniknięcie społecznego niezadowolenia przed przyszłorocznymi wyborami do Parlamentu Europejskiego oraz polskiego Sejmu i Senatu"; uznali to za "doraźne działanie podyktowane kalendarzem wyborczym". Związkowcy wezwali Ministerstwo Energii do rozpoczęcia rozmów dotyczących kompleksowych rozwiązań "pozwalających złagodzić skutki wzrostu cen energii elektrycznej spowodowane unijną polityką klimatyczno-energetyczną".

W swoim czwartkowym wystąpieniu związkowcy z "S" oceniają, że w przyszłym roku polskie gospodarstwa domowe czeka "skokowa" - jak napisali - podwyżka cen energii elektrycznej. Przypomnieli, że cztery kontrolowane przez Skarb Państwa koncerny energetyczne złożyły do Urzędu Regulacji Energetyki wnioski o zgodę na podwyższenie taryf dla odbiorców indywidualnych. Decyzję, o ile faktycznie wzrosną rachunki za prąd, prezes URE podejmie w połowie grudnia.

(az)