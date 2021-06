Policja i prokuratura zajmują się sprawą tragicznego wypadku na Rondzie Inowrocławskim w Bydgoszczy. Zginęła tam 12-latka potrącona przez samochód.

Wypadek miał miejsce ok. godz. 8. Jak ustalili policjanci, kierujący seatem leonem niewłaściwie zmienił kierunek jazdy i doprowadził do zderzenia z volkswagenem passatem. To drugie auto w wyniku uderzenia zjechało na chodnik i potrąciło dwójkę pieszych, którzy czekali przy przejściu na zmianę świateł.

Na miejscu wypadku zginęła 12-letnia dziewczynka. 83-letni mężczyzna trafił do szpitala.

Policja poinformowała, że kierowcy obu samochodów byli trzeźwi.





Zdjęcie z miejsca wypadku / Policja Kujawsko-Pomorska /