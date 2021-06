Prokuratura zajmuje się sprawą tragicznego wypadku, do którego doszło w sobotę na budowie osiedla mieszkaniowego przy ul. Węgierskiej w Gorzowie Wielkopolskim. Zginął tam 54-latek przygnieciony przez zawaloną ścianę.

Jak wstępnie ustalono, 38-letnia kobieta operująca koparką zawadziła o ścianę i doprowadziła tym samym do jej zawalenia się. Gruzy przygniotły znajdującego się w pobliżu mężczyznę. 54-latek zginął na miejscu.

Policjanci pod nadzorem prokuratora przeprowadzili oględziny miejsca wypadku. Powiadomiono również Państwową Inspekcję Pracy.



Operatorem koparki była 38-letnia kobieta. Sprawdzamy wszystkie okoliczności tego tragicznego zdarzenia, m.in. czy posiadała niezbędne uprawnienia do pracy na tego typu maszynie - poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wlkp. Łukasz Gospodarek. Ciało 54-latka zostało zabezpieczone do sekcji zwłok - dodał.



Podstępowanie jest prowadzone z art. 155 Kodeksu karnego. Mówi on o nieumyślnym spowodowaniu śmierci człowieka, w tym przypadku w związku z wypadkiem przy pracy. To czyn zagrożony karą od 3 miesięcy do 5 lat więzienia.



