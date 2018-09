Nie ma podstaw, by stawiać jakiekolwiek zarzuty dyspozytorowi pogotowia, do którego przed śmiercią dzwonił policjant z Legionowa. Jak dowiedział się reporter RMF FM, prokuratura ustaliła, że nie złamał prawa. Kilkanaście dni temu 41-letni wykładowca policyjnej szkoły źle się poczuł, zadzwonił na pogotowie, a następnie prywatnym samochodem trafił do przychodni. Tam zasłabł, a reanimacja nie przyniosła efektów.

