„Prokuratura w Jarocinie wstrzymała przeprowadzenie uroczystości pogrzebowej i zarządziła przeprowadzenie sekcji zwłok w celu ustalenia, czy do śmierci mężczyzny nie przyczyniły się osoby trzecie” – poinformował w piątek rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Ostrowie Wlkp. Maciej Meler.

/ Zdjęcie ilustracyjne / Pexels

Ta decyzja - jak podkreślił prokurator Meler - pozwoli wykluczyć jakiekolwiek wątpliwości, które mogłyby się pojawić w związku ze sprawą.

Do zdarzenia doszło w niedzielę 20 czerwca w wielkopolskiej miejscowości Wilczyniec w powiecie jarocińskim. W polu kukurydzy leżały zwłoki 39-latka.

O sprawie zawiadomił nas mężczyzna, który powiedział, że znalazł ciało szwagra - poinformowała rzeczniczka prasowa jarocińskiej policji st. asp. Agnieszka Zaworska. Dodała, że przybyły na miejsce zdarzenia prokurator stwierdził, że do zgonu mężczyzny nie przyczyniły się osoby trzecie.



Pogrzeb miał odbyć się w czwartek, ale uroczystości wstrzymał prokurator w celu zabezpieczenia ciała do sekcji zwłok.

Okazało się, że we wsi zaczęły krążyć informacje, że mężczyzna został zamordowany. Sekcja zwłok ma na celu uniknięcie w przyszłości jakichkolwiek wątpliwości co do bezpośredniej przyczyny zgonu - wyjaśnił Meler.