Jak wygląda codzienna praca na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej? Na to pytanie odpowie nam Sławosz Uznański-Wiśniewski, który wczoraj wrócił do Polski. Astronauta będzie dziś gościem specjalnym RMF FM i Radia RMF24.

Polski astronauta Sławosz Uznański-Wiśniewski, który brał udział w misji Ax-4 na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, od wczoraj jest już w Polsce. Najpierw - po powrocie z orbity - 16 lipca, trafił do Kolonii, gdzie przeszedł rehabilitację.

Sławosz Uznański-Wiśniewski będzie dziś gościem specjalnym RMF FM i Radia RMF24.

Zapytamy go m.in. o to, jak wygląda życie na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Co ze snem? Jak wyglądają posiłki? Za czym tęsknił najbardziej? Jak astronauci spędzają wolny czas?

/ Rafał Guz / PAP